Cruz Azul exigió a Chivas derechos de formación por “Chapito” Sánchez

Durante las últimas horas se ha revelado que Jesús el “Chapito” Sánchez formó parte de las fuerzas básicas de Cruz Azul hasta el 2007, por lo cual la directiva cementera habría exigido los derechos de formación a Chivas por el jugador, pero al final eso no procedió.

Durante una entrevista para ESPN, Edgar Sánchez Boyzo, coordinador deportivo de las fuerzas básicas de la Máquina en ese entonces, reveló el pasado del capitán rojiblanco en las inferiores de la Noria.

“Llegó a fuerzas básicas, poco a poco fue progresando y escalando divisiones hasta llegar a aquel juvenil, que vino a sustituir a la reserva profesional, que jugaba preliminar en los estadios y partidos de Primera División.", comentó el ex directivo de la Máquina de Cruz Azul.

“Chapito” Sánchez salió de Cruz Azul

Cabe mencionar que en el año 2007 hubo una desbandada de futbolistas de fuerzas básicas entre los que estaba el mexicano Jesús Sánchez. “Para nosotros fue sorpresivo que salieran de Cruz Azul.", recuerda Sánchez Boyzo.

El excoordinador también explicó cómo Cruz Azul intentó pedir al Rebaño los derechos de formación por un futbolista que ahora mismo es imprescindible para las alineaciones de Ricardo Cadena.

Cruz Azul intentó cobrarle a Chivas

“Intentó pedir, o solicitar, los famosos derechos de formación y ahí fue donde la misma Federación determinó que no existía, o no podía existir tal, ya que había sido un jugador que había sido dado de baja, que no tenía ninguna validez la solicitud y

“De esa manera se dio transparencia al registro de los jugadores en Chivas. Fue así como realmente sucedió, la Federación en ese momento dio una respuesta muy rápida, muy clara, entonces los jugadores pudieron cambiar de equipo”, zanjó el tema.

