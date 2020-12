Cruz Azul es condicionado por el agente de Milton Caraglio

La continuidad de Milton Caraglio con el Cruz Azul estaría en riesgo de cara al Torneo Clausura 2021, en caso de que Robert Dante Siboldi no le brinde más minutos de juego durante el próximo certamen del fútbol mexicano.

Lo anterior luego de que su representante Cristian Le Bihan reveló que el jugador no está contento con los 333 minutos que disputó este torneo Guard1anes 2020 con la Máquina, por lo que estaría buscando otras opciones para su carrera. Según informa el Portal MedioTiempo.

Le Bihan asegura que el problema de la falta de titularidad de Milton Caraglio no es el Cruz Azul, sino advierte que desde la llegada de Siboldi el atacante ha tenido menos minutos, sin embargo, esto podría cambiar con la posible salida del estratega uruguayo.

Milton Caraglio condiciona su permanencia en Cruz Azul. ��⚽️��https://t.co/CNNG8JBmcF — MedioTiempo (@mediotiempo) December 8, 2020

“Cruz Azul confía en Caraglio pero Siboldi no”

“Cruz Azul, evidentemente hizo una inversión muy grande en Caraglio; Cruz Azul confió en Caraglio. Caraglio ganó tres copas, o dos, con Cruz Azul; fue el máximo goleador cuando perdieron esa Final con América. Siboldi no confía como confía Cruz Azul en Caraglio”.

“Entonces, Milton quiere jugar y si sigue Siboldi, y evidentemente no está dentro del proyecto deportivo del técnico, Caraglio, así como que quedarse para no jugar, no, no quiere seguir ahí”, le dijo el agente a ESPN.

El día de ayer surgió un comunicado, supuestamente emitido por Caraglio, en el que afirma que no está contento de haber pasado tanto tiempo en la banca del equipo. “A mí estar sentado y estar cobrando, no me interesa”, establece el comunicado.

Tras la derrota ante #Pumas, Milton Caraglio expresó su descontento ante el fracaso de una manera particularpic.twitter.com/SKVERulG1o — Community Sports (@csportsag) December 8, 2020

Caraglio quiere quedarse y jugar en Cruz Azul

“Él quiere quedarse, siempre y cuando juegue”, aseguró Le Bihan sobre el argentino. Aunque todavía no se sabe qué pasará con la Máquina celeste pues aún no está seguro en el puesto del director técnico Robert Dante Siboldi.

Como te lo adelantamos anteriormente en La Verdad Noticias, el estratega uruguayo Robert Dante Siboldi, podría salir del conjunto Celeste luego de la vergonzosa eliminación ante los Pumas en la Semifinal.

