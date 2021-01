Cruz Azul es acusado por un jugador español de atentar contra su integridad

Los problemas al interior de la Máquina de Cruz Azul se siguen haciendo presentes, ya que luego de caer en su debut ante Santos en el Guardianes 2021, ahora el conjunto cementero enfrenta una nueva polémica extra cancha.

Se trata del mediocampista español Víctor Vázquez, quien defendió los colores de la Máquina del Apertura al Clausura 2016, y que acusó a los servicios médicos del plantel por atentar contra su salud al no saber tratar una lesión en su rodilla.

De acuerdo con una entrevista para el diario catalán El Periódico, Vázquez, que en estos momentos se encuentra sin equipo, señaló que la mala atención fue el motivo que provocó que saliera del Cruz Azul.

Vázquez culpó a Cruz Azul de negligencia

"No fue determinante, pero sí que fue un momento en el que no me sentí cómodo por cómo me llegaron a tratar médicamente. Porque en realidad, lo tengo que decir así, aunque me sabe mal, pero fue culpa de ellos".

Cabe mencionar que Víctor Vázquez disputó un total de 22 partidos con Cruz Azul; tres de ellos en Copa MX, anotando un gol y dando tres asistencias, hasta que se lesionó la rodilla y poco después tuvo que abandonar la Liga MX.

"Hubo una mala inyección que me pusieron en la rodilla y supongo que se infectó por ese producto. Porque a mí nunca se me había inflamado la rodilla. Nos asustamos mucho porque era mi rodilla operada.

Cruz Azul tuvo problemas con su doctor

En ese tiempo el jefe de los servicios médicos del club cementero era Alfonso Jiménez, quien un año después tendría varios problemas en el seno del club, hecho que generó mucho de qué hablar.

“Entonces decidí hablar con el doctor y el presidente, para que me dejasen volver a Barcelona para que el doctor Cugat interviniese. Y bueno, sí que ese episodio ayudó a tomar la decisión de dejar México".

