Cruz Azul buscó a Luis Suárez pero el charrúa rechazó la oferta

El delantero uruguayo Luis Suárez reconoció que recibió distintas ofertas en México por parte de Cruz Azul y Toluca, sin embargo, asegura que la Liga MX por el momento "no es opción" para su trayectoria.

Tras su salida del Atlético de Madrid de LaLiga española, se habló mucho sobre el futuro del atacante de la Selección de Uruguay, incluso, se habló de que tenía ofertas de algunos equipos del futbol mexicano.

"Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción", declaró Luis Suárez, durante una entrevista para Sport 890 de Uruguay.

Luis Suárez rechaza a la Liga MX

"Con River había llegado a un acuerdo. Eso está confirmado. Lamentablemente con la eliminación eso se cayó. No era un tema económico, con Enzo no hablamos en ningún momento de plata"



Luis Suárez en #UltimoAlArco.

Hace unos meses, Luis Suárez fue buscado por Toluca, pero rechazó jugar con el equipo de la Liga BBVA MX debido a la altura geográfica con la que conviven los escarlatas, que puede tener efectos en el rendimiento de los jugadores.

Cabe recordar que, el exjugador del Barcelona y Atlético de Madrid fue relacionado con River Plate, pero esa opción se desvaneció con la eliminación del equipo argentino en la Copa Libertadores.

A sus 35 años, el atacante uruguayo tiene ofertas del balompié de España e Italia, además de algunos rumores que lo relacionan con equipos de Turquía, por lo que su destino estaría en Europa.

¿Por qué Luis Suárez se queda en Europa?

El delantero busca una liga competitiva para mantener el nivel y llegar en buena forma a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con Uruguay, combinado en el que hace pareja con Edinson Cavani, delantero también buscado por Toluca hace unas semanas.

Diego Aguirre, actual director técnico de Cruz Azul, tiene una buena relación con el delantero, quien declinó la invitación para formar parte de La Máquina de Cruz Azul para el actual Apertura 2022.

