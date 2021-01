Cruz Azul busca jugador del Manchester United para el Guardianes 2021

Cruz Azul fichará a jugador del Manchester United para el Guardianes 2021

El Torneo de Clausura Guardianes 2021 ya ha comenzado y hasta el momento la Máquina de Cruz Azul no ha presentado ningún refuerzo, a pesar de que se sumaron tres que estaban cedidos en otros clubes: Pol Fernández, Walter Montoya y Bryan Angulo.

Muchos nombres han sonado para reforzar a la Máquina, pero el técnico Juan Reynoso aseguró que la directiva no firmará jugadores solo por tener un plantel más completo, sino que seguirán buscando las mejores opciones para fortalecer el actual plantel.

"Me imagino la inquietud de la gente de saber, pero nosotros en lo deportivo e institucional no queremos apresurar las cosas. Sí intentamos que se aceleren, pero no queremos meternos presión al dar altas o bajas", explicó Juan Reynoso.

Marcos Rojo del Manchester United suena para reforzar a @CruzAzulCD https://t.co/GojM5Ki75N pic.twitter.com/HXFJsrTHbA — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 13, 2021

Cruz Azul busca a defensa del Manchester

A unos días de disputarse la Jornada 2 del Clausura 2021, la directiva de Cruz Azul sigue buscando un defensa central para reforzar al equipo, por lo que en las últimas horas surgió el rumor de un posible interés por el argentino del Manchester United, Marcos Rojo.

De acuerdo con información de una fuente cercana al conjunto cementero, al interior de la Noria se esparció el rumor sobre el interés por el jugador del Manchester United, quien podría llegar a la Liga MX y la noticia ilusionó a la afición celeste.

Marcos Rojo, puede jugar como defensa central o lateral izquierdo, dos de las posiciones que más le urgen a Cruz Azul y de las que buscan cubrir para este mercado de pases. Por lo que en La Verdad Noticias estaremos reportando su posible fichaje.

Ole Gunnar Solskjaer confirmó que Manchester United �������������� no le renovará el contrato a Marcos Rojo ����. Está todo dado para que el ex defensor de Estudiantes firme con Boca ������ por 3 años, apenas se libere del club inglés. pic.twitter.com/84J4oo2iRT — VarskySports (@VarskySports) January 8, 2021

Rojo es buscado por Boca Juniors

Rojo, de 30 años, tendría ofertas de Boca Juniors y, según Carlos Córdova, el deseo del jugador es volver al futbol argentino, donde ya jugó la temporada 2019-20, a préstamo con Estudiantes de la Plata.

Cabe mencionar que el defensor albiceleste no ha tenido participación con el Manchester United en la presente temporada, motivo por el cual busca un cambio de aires y Boca sería su principal destino.

