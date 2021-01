Cruz Azul aplasta a Querétaro y suma dos victorias en el Guardianes 2021

Este sábado, la Máquina de Cruz Azul saltó a la cancha del Estadio Azteca para pasar por encima de unos desconcertados Gallos Blancos de Querétaro, en partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Guardianes 2021 de Liga MX.

Juan Reynoso decidió cambiar la línea de cinco en zona defensiva, para apostar todo en el ataque a pesar de que todavía no tiene un plantel completo, ya que Pol Fernández y Walter Montoya aún no pueden ser inscritos ante la FMF porque no tienen sus visas de trabajo.

Sin embargo, Cruz Azul recuperó la confianza y mostró un mejor nivel de juego gracias a los regresos de Pablo Aguilar y Luis Romo, quienes tuvieron un excelente desempeño en la goleada de 4-1 ante Querétaro en la fecha 4 del Clausura 2021.

Cruz Azul abrió temprano el marcador

Los primeros minutos del encuentro sabatino de la Liga MX, estuvieron marcados por pocas llegadas de gol, pero la Máquina inclinó la balanza a su favor, y al 22' se puso en ventaja por medio de un potente disparo de primera intención de Adrián Aldrete.

Cruz Azul logró aumentar la diferencia al minuto 36 gracias a un remate de cabeza de Orbelín Pineda, luego de una extraordinaria jugada de Jonathan Rodríguez quien se quitó a dos hombres para después sacar un centro preciso a la llegada de Pineda.

Querétaro reaccionó gracias al tanto de Ángel Sepúlveda al 41' y les daba un respiro para la parte complementaria, pero antes del silbatazo “Cabecita” encontraría premio a su esfuerzo con un disparo de derecha tras un balón filtrado en el área y puso el 3-1 al minuto 44.

Elías Hernández puso el último clavo

A pesar de los intentos de la escuadra queretana por acortar distancias en el marcador, sin embargo, al minuto 74 Jonathan Rodríguez vuelve a poner un buen centro que terminó siendo definido por Elías Hernández para el 4-1 definitivo.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Con dicho triunfo, los celestes llegan a seis unidades y se instalan en la 7ma posición de la tabla, mientras que los queretanos se estancan momentáneamente con las mismas unidades en la 9na posición.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.