Cruz Azul a punto de perder a Pablo Aguilar para el Guard1anes 2021

La directiva de Cruz Azul ya se encuentra analizando la situación de los siete jugadores que terminan su contrato a finales del Torneo Guard1anes 2021, por lo que se está negociando las renovaciones o avisarles que terminarán contrato.

Sin embargo, y como ya te lo habíamos adelantando anteriormente en La Verdad Noticias, la Máquina no ha descartado que la directiva venda a un par de jugadores durante las próximas semanas, para evitat que se vayan libres.

Uno de los siete futbolistas es Pablo Aguilar, quien es uno de los pocos jugadores que la directiva quiere renovar y mantener en la plantilla, pero todo indica que podría ser su último semestre con Cruz Azul y en México, luego de una década militando en varios clubes de la Liga MX.

Cruz Azul quiere negociar con Pablo Aguilar

En entrevista con Futgol 970, una radio guaraní, el zaguero de Cruz Azul confirmó que está abierto a escuchar ofertas que vengan de su país natal, puesto que aún no inicia pláticas respecto a una eventual renovación con el club que hoy tiene el 100% de su pase.

"Tengo 6 meses más de contrato, la idea es terminar y luego ver que pasa, estábamos viendo eso de precontrato (con Sportivo Luqueño). Si hay ofertas del futbol paraguayo, me gustaría escucharlo. En parte ya me gustaría regresar", explicó Aguilar en caso de no seguir para el Guard1anes 2021.

Además, Pablo destacó y añadió que "si hay chances me gustaría escuchar las ofertas. No hemos hablado de una renovación con el Cruz Azul, pero escuché en los medios que querían contar un poco más conmigo", sin descartar que pueda quedarse en la Máquina, pero abierto a salir.

Entre las bajas para el Guard1anes 2021 podrían estar el portero Jesús Corona y el defensa Pablo Aguilar https://t.co/YAMcdgMdcJ — Milenio (@Milenio) December 14, 2020

Aguilar desea quedarse con Cruz Azul

De esta forma la directiva de Cruz Azul deja todo en manos de Aguilar para que acepte la renovación, en caso de no hacerlo ya tienen en la mira a Germán Mera de Junior de Barranquilla, pero desde la cúpula celeste no quisieran ir al extranjero en busca de un futbolista.

Finamente establecen que otra renovación en la que están trabajando pero no han logrado avanzar es en la del portero, José de Jesús Corona, a quien ven complicado retener después de junio del 2021, pues no han logrado entablar conversaciones con el jugador.

