Cruz Azul a Jesús Corona lo PONE TRANSFERIBLE ¡Fin de una era!

De manera catastrófica el conjunto del Cruz Azul quedó eliminado en las Semifinales del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX de manos de la escuadra de los Pumas, a menos de una semana de reanudar la Liga de Campeones de la Concacaf en su fase de Cuartos de Final; el equipo de La Noria anunció que el arquero José de Jesús Corona está en la lista de transferibles del equipo.

El guardameta experimetado mexicano expira su contrato con La Máquina en el verano siguiente, por lo que en los últimos meses empezó a entablar las charlas para ver la posibilidad de una renovación; lo que parece que no es factible luego de que la cadena ESPN reportara que el guardameta estará en la lista de transferibles.

Todo indica que Jesús Corona de 39 años de edad tiene las horas contadas en el equipo del Cruz Azul tras una década vistiendo la casaca de los Cementeros. Luego de dar positivo por COVID-19 no se ha podido sentar a charlar sobre su situación, pero de no tener acuerdo, tendría que ver una opción para el mercado invernal; sino La Máquina tendría que dejarlo ir libre en el verano entrante.

Corona dejaría al Cruz Azul en 2021

Oportuno mencionar que la situación llega como balde de agua fría para los involucrados tras la eliminación en la Liga MX para la institución y sobretodo para el arquero Jesús Corona, pues el próximo 16 del presente mes estarán enfrentando al LAFC de la MLS por los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Duelo que será a matar o morir, pues justamente cuando se determinó la suspensión del certamen mencionado por lo generado por la pandemia del Coronavirus, el juego de Ida no se había celebrado; siendo la única llave en cuestión que no pudo iniciar y ahora se jugará a un compromiso. Recordar que Corona no estuvo en la Vuelta de Semifinales del Guardianes 2020 por la situación mencionada.

A esto se le suma que el día viernes el timonel charrúa Robert Dante Siboldio dio un mensaje en su cuenta de Twitter en el que daba un paso al costado, tal como dio a conocer La Verdad Noticias y ahora Cruz Azul enfrentará dicha competencia con un interinato.

