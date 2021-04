Cruz Azul: Santiago Giménez busca volver a la actividad en la Liga MX

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, el delantero Santiago Giménez ha perdido la titularidad con la Máquina de Cruz Azul, además de sufrir una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo considerable.

Sin embargo, el “Chaquito” no ha tenido un buen desempeño dentro del terreno de juego en el actual Guardianes 2021, pero esta noche tendrá una nueva oportunidad durante el duelo ante el Arcahaie FC de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"El torneo pasado tenía mejor nivel, no soy ciego y me doy cuenta. Tengo que mejorar muchas cosas, estos son los partidos donde tienes que aprovechar las oportunidades que te dan y gracias a ese apoyo me puedo ir ganando un lugar otra vez en la Liga”.

Santiago Giménez.

Santiago Giménez quiere volver con Cruz Azul

El atacante de la Máquina de Cruz Azul está consciente de que su papel en el Clausura 2021 de la Liga MX está siendo tan intrascendente, que hasta el momento solo ha disputado muy pocos minutos durante las últimas dos fechas.

Durante las 14 jornadas que se han disputado en este Guardianes, solo ha estado presente en 10 de ellas acumulando un total de 443' minutos, lo que da un bajísimo porcentaje de 35,16% del total de tiempo jugado.

El “Chaquito” reconoce el mal momento por el que atraviesa y destacó la importancia que tendrá el duelo de vuelta de la Concachampions ante el Arcahaie FC, en donde todo apunta que saldrá de titular.

“Es un momento difícil, he tenido una racha negativa y no he podido marcar. Sé que apoyo al equipo, que no he tenido tan malos partidos y la verdad es que el delantero vive del gol y trato de salir de esa racha negativa”, explicó.

