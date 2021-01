Cruz Azul: Milton Caraglio defiende a Jonathan Rodríguez ante indisciplina

Durante los últimos días la relación entre la directiva de la Máquina de Cruz Azul y Jonathan Rodríguez ha dado un giro inesperado, esto luego de la indisciplina cometida por el delantero uruguayo luego de protagonizar aquel polémico video.

Como te informamos en un artículo anterior de La Verdad Noticias, el "Cabecita" Rodríguez fue captado en una fiesta en el hotel de concentración previo al partido ante Puebla, portando el uniforme de entrenamiento de la Máquina y violando los protocolos sanitarios.

Tras lo sucedido horas antes del partido de la Jornada 2 del Guardianes 2021, la directiva de Cruz Azul dio a conocer que el delantero charrúa sería sancionado por actuar de manera irresponsable tras violar el reglamento interno del plantel.

"No se la menté a Siboldi, mandé a la madre a todos en Cruz Azul": Milton Caraglio https://t.co/oNWjEI4FuO pic.twitter.com/ASbKnhdFf5 — La Afición (@laaficion) January 17, 2021

Cruz Azul impuso una ridícula multa a Rodríguez

Ante esta situación, Jonathan Rodríguez fue sancionado con un solo partido de suspensión, además de una ridícula y miserable multa de 30 mil pesos, hecho que generó cierto disgusto en los aficionados cementeros y en el gremio futbolístico.

Por tal motivo, el ex delantero celeste Milton Caraglio, salió a defender al campeón de goleo del Guardianes 2020, pues asegura que tiene los argumentos para justificar su aparición hace una semana en dicho video, sin embargo, no quiso ahondar en el tema por respeto a su amigo.

“No me gusta hablar, no estoy en la institución. El 'Cabecita' es un amigo que quiero muchísimo y él debe tener sus argumentos y formas de defenderse para demostrar que lo que pasó no es tan así. Sabe del cariño que le tengo aunque se diga todo lo que se dice”, declaró el ahora delantero de Atlas en W Deportes.

��Comunicado oficial de Cruz Azul respecto del caso de Jonathan Rodríguez. pic.twitter.com/8irgUkc5gI — Fan Azul (@SoyFanAzul) January 17, 2021

Caraglio recordó la eliminación ante Pumas

De la misma forma, el delantero argentino habló sobre la vergonzosa e histórica eliminación del Apertura 2020 ante los Pumas de la UNAM, en donde fueron remontados de un marcador a favor de 4-0 para quedar fuera de la Liguilla en la fase de semifinales.

"No se encuentra explicación. Pumas hizo un partido extraordinario y nosotros no supimos cómo revertirlo. Me cuesta porque no pude ayudar a mis compañeros", recordó el atacante sudamericano.

