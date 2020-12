Cruz Azul: Miguel Herrera manifiesta su deseo por dirigir a la Máquina

Tras darse a conocer la destitución de Miguel Herrera como director técnico de las Águilas del América, varios son los equipos que pretenden hacerse de los servicios del ex estratega de la Selección Mexicana.

Al respecto, el técnico mexicano ya piensa en su futuro, y aunque reveló que hasta el momento no tiene ninguna oferta atractiva para dirigir, reconoció que le gustaría llegar al Cruz Azul, ya que lo considera un equipo muy atractivo.

“No me ha hablado nadie, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, no hay prisa, estoy disfrutando a la familia si llega una buena propuesta en lo deportivo, en lo económico y que nos llene a ambas partes, pues le daremos para adelante y si no pues seguiremos analizando”.

#CruzAzul ��



Aunque hasta esta tarde no había sido contactado por la directiva celeste, Miguel Herrera lanza un guiño a Cruz Azul.



“Sería un honor...”



Todos los detalles ����https://t.co/Da536501X9 — León Lecanda (@Leonlec) December 24, 2020

Miguel Herrera habló bien del Cruz Azul

En ese sentido, Miguel Herrera aseguró que Cruz Azul es un equipo muy atractivo para dirigir. "Sí por supuesto, es un equipo muy atractivo, ¿cómo decirle que no?”. declaró el “Piojo” ante su arribo a la Máquina para el Guard1anes 2021.

Cabe recordar que el “Piojo” ha sido el verdugo de La Máquina, pues en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018 los enfrentó en la Final mientras dirigía al América, y en ambas ocasiones levantó el título de Liga MX para colocarlo en las vitrinas de los de Coapa.

Tras su salida del banquillo americanista, el “Piojo” lanzó una fuerte advertencia para el próximo estratega que llegue al banquillo azulcrema, el cual todo parece inidcar que será Robert Dante Siboldi.

El “Piojo” habló sobre la presión del América

Miguel Herrera dejó muy en claro cuáles son las exigencias del club, asegurando que tendrá una tremenda presión a sus espaldas y que deberá de conseguir títulos porqué sino, su estancia ahí puede ser muy corta.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Por otro lado, Herrera no sabe si volverá algún día al Club América, pero espera poder hacer bien las cosas en su próximo equipo, tener buenos números y lograr títulos, para que en un futuro pueda estar de nueva cuenta en el Nido.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.