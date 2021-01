Cruz Azul: Juan Reynoso habla sobre los refuerzos para el Guardianes 2021

Luego de cosechar su primer descalabro en el Torneo Guardianes 2021, el cuerpo técnico de Cruz Azul encabezado por el estratega peruano Juan Reynoso, ya contempla algunos cambios pero no precisamente la contratación de jugadores.

Reynoso inició con el pie izquierdo en el banquillo de la Máquina, por lo que el ex técnico del Puebla ya se encuentra analizando la manera en remediar una situación que podría llevarlo a otro fracaso cementero.

Juan Reynoso lleva 10 días dirigiendo a la Máquina, y todavía no ha presentado fichajes para fortalecer al equipo para encarar el Torneo Clausura 2021 de Liga MX, hecho que hemos reportado en varios artículos de La Verdad Noticias.

La derrota ante Santos en el primer juego del #Guardianes2021, generó una nueva oleada de críticas a Cruz Azul en redes sociales https://t.co/VgAx0McAxG — Milenio (@Milenio) January 13, 2021

Cruz Azul recuperó 3 jugadores

Cabe recordar que Cruz Azul solamente ha perdido a un jugador, Milton Caraglio, y se sumaron tres que se encontraban cedidos a préstamo en otros clubes: Pol Fernández, Walter Montoya y Bryan Angulo.

Y a pesar de que son muchos los nombres, el técnico peruano aseguró que la directiva no firmará jugadores solo por tener un plantel más completo, sino que seguirán buscando las mejores opciones para fortalecer la plantilla celeste esta temporada de la Liga MX.

"Me imagino la inquietud de la gente de saber, pero nosotros en lo deportivo e institucional no queremos apresurar las cosas. Sí intentamos que se aceleren, pero no queremos meternos presión al dar altas o bajas", explicó Reynoso.

Juan Reynoso descartó prisa por REFUERZOS en Cruz Azul https://t.co/i6QK4ENi4B pic.twitter.com/2xQyWKVr0A — MedioTiempo (@mediotiempo) January 13, 2021

Juan Reynoso contempla sus opciones

Respecto a los jugadores que se han sumado durante los últimos días, el estratega cementero aseguró que se encuentran bajo evaluación. "Los estoy viendo y valorando, muchos me han sorprendido, pero cada uno se deberá ganar su lugar”, advirtió.

“Las bajas dependerán de la gente a la que podamos traer. Ya se fue Igor, se fue Milton y no queremos debilitarnos, sino reforzarnos, y poco a poco tomaremos las decisiones pertinentes al respecto".

