Cruz Azul DEBE LEVANTAR el ánimo: Juan Reynoso.

El conjunto del Cruz Azul fue el último en anunciar quien sería su entrenador para el Guardianes 2021, eligiendo al peruano Juan Reynoso; quien recientemente declaró que el equipo de La Noria debe levantar el ánimo tras el fracaso en el certamen anterior de la Liga MX y en la Concachampions.

El peruano llega con la firme intención de sanar la herida sufrida en el campeonato anterior del Futbol Mexicano, es por eso que antes de que se comience a pensar en un noveno campeonato; hay primero que nada que levantar el ánimo de los futbolistas de La Máquina, dijo en una charla para TUDN.

"Hoy más que confianza tenemos que recuperar la memoria, éste es un equipo con historia y creo que todos tenemos la capacidad para ponernos en los primeros planos, aunque la tarea no sea sencilla. El equipo no está enfermo, pero sí veo al entorno con dudas y hay que empezar a ganar, la tarea irá sobre el día a día y no pensando en el título, y a partir de ahí trataremos de conseguir una nueva identidad para que se nos haga costumbre ganar hasta los volados. Ojalá que a partir de mañana podamos convencer a los jugadores".

Reynoso ilusionado con Cruz Azul

Además el técnico Juan Reynoso se dijo conforme con el plantel con el que cuenta Cruz Azul, sabe la situación económica de la institución y por ello piensa de momento solamente en un central por el lado izquierdo.

"Agradezco que la directiva ha sido clara, primero hay que conocer a todos, verlos competir, y mediante eso haremos una evaluación, pero si hay un lugar que vemos para apuntalar con la salida de Igor Lichnovsky es la central, entonces apostaremos por un central por izquierda".

Juan Reynoso Campeón de Liga MX con Cruz Azul.

El conjunto del Cruz Azul aseguró que le otorgará cierto peso específico a los jugadores de la antera, para el campeonato por arrancar de la Liga MX, tras no lograr el título en el certamen local y para darle identidad a la escuadra.

"En Puebla lo hacíamos mucho, me gusta interactuar con los chavos, Cruz Azul empezó a hacer Cantera y este es un equipo que si bien ha comprado mucho, en algún momento se hizo fuerte con la gente de casa".

