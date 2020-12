Cruz Azul: “Cabecita” Rodríguez y Pablo Aguilar no asisten a las pruebas Covid

La mañana de este lunes 28 de diciembre, los jugadores de la Máquina de Cruz Azul se reportó en las instalaciones de La Noria, con el objetivo de someterse a una ronda de pruebas de Covid-19

Además de la aplicación de las pruebas PCR, el plantel inició los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Guard1anes 2021, cuyos entrenamientos empezarían dos horas más tarde debido a la toma de muestras.

Sin embargo, un hecho que terminó por generar gran polémica en las redes sociales, luego de notarse la ausencia de tres jugadores, todos extranjeros, quienes estaban ausentes en los entrenamientos de cara al arranque del Clausura 2021 de la Liga MX.

Cruz Azul explicó la situación

Ante esta situación, la directiva de Cruz Azul desmintió la situación y explicó que Jonathan Rodríguez y Pablo Aguilar no llegaron a tiempo a México, debido a que tenían un permiso especial para volver más tarde a los entrenamientos.

"Algunos jugadores sudamericanos, como es el caso de Jonathan Rodríguez y Pablo Aguilar, recibieron un permiso especial para su regreso. Estos elementos se estarán incorporando a los entrenamientos en los siguientes días", detalla el comunicado.

De todos modos, y atendiendo a los plazos que manejan en Cruz Azul, es altamente probable que los sudamericanos lleguen a La Noria antes que el nuevo DT de cara a los últimos entrenamientos del año.

Jesús Corona se queda 6 meses en Cruz Azul

Por otra parte, Jesús Corona estaría viviendo su último torneo con el conjunto celeste debido a que tiene contrato hasta el mes de junio, pero lo más desalentador es que al parecer no hay posibilidad de negociar una renovación.

No obstante, la directiva cementera no saldría bien parada de esta situación, ya que no puede ceder a “Chuy” Corona con otro equipo del futbol local o internacional, además de que no hay ofertas en la mesa para comprarlo.

