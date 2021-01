Cruz Azul: Hugo Sánchez SE RETRACTA con Jaime Ordiales.

El nombre de Hugo Sánchez estuvo muy cercano a convertirse en el técnico del Cruz Azul, pero algunas cuestiones impidieron que se diera el retorno a los banquillos del Pentapichichi, quien hizo unas declaraciones de los motivos por los que no llegó; tras ello Jaime Ordiales aclaró algunas de las palabras del analista de ESPN y ahora el ex futbolista del Real Madrid se retractó de algunas cuestiones que hizo mención en sus declaraciones.

"Como dice Jaime, pudo haber sido una mala interpretación la que percibí en cuanto al tema de que me habían mandado una carta en la cual me hacían seriamente un ofrecimiento para dirigir a Cruz Azul, lamentablemente el último día se cambió. Yo interpreté que era el 50 por ciento de lo que se había presupuestado para el cuerpo técnico y resulta que tal vez me equivoqué".

Fueron esas las palabras que emitió Hugo Sánchez en el programa de Futbol Picante de ESPN, en relación a lo que ocurrió con su no llegada al conjunto del Cruz Azul y que pudiera haber sido que no interpretó bien el mensaje que emitieron.

Hugo Sánchez.

Hugo se avienta para atrás con sus declaraciones

El último conjunto que dirigió el Pentapichichi fue el Pachuca en el 2012, siendo en la Liga MX lo que finalizó hasta el momento una aventura en los banquillos; pero ha declarado que deja la puerta abierta para volver pronto porque es algo que ahora con el tema Cruz Azul le ha devuelto el ánimo para ejercer como técnico.

"Dejo las puertas abiertas para Cruz Azul y a cualquier club de México y en el mundo porque ya me regresaron las ganas de seguir dirigiendo. Esta pandemia me ha hecho reflexionar y con las ganas y el atrevimiento de comprometerme, así como lo hice con Pumas, que si me contratan en Cruz Azul era para salir campeón".

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

La Verdad Noticias a informado el proceso en el que Hugo Sánchez Márquez estuvo a punto de volver a dirigir, pero que lamentablemente para el analista ahora de ESPN no se pudo dar y dejó en claro que fue mínimo lo que lo dejó fuera de dicha posibilidad.

"Tengo un prestigio, un nombre, y de esa manera esas dudas que habían se habían disipado y de esa manera no sé cuál fue el cambio drástico. Ya estábamos listos, solo faltaron los boletos de avión", concluyó.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.