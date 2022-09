Comisión de Arbitraje ignora reclamos de Chivas contra César Ramos

A pesar de las polémicas que hubo en el partido entre el Toluca y las Chivas, debido al mal desempeño del árbitro César Ramos, la Comisión de Árbitraje dirigida por Armando Archundia no hizo nada para sancionarlo a como pedían.

Esta noticia no cayó nada bien en el seno del club, que protestó luego de que no marcara un penal decisivo que se había dado en contra del 'Chiquete' Orozco, quien fue derribado adentro del área y no se sancionó el penal que daría la victoria al rebaño.

Por ello, Ricardo Peláez presentó una queja para que el nazareno fuera sancionado por su mal actuar en el partido de la jornada 12, donde en caso de ganar se acercarían bastante a los mismos choriceros, en la lucha por ganar un puesto en el Repechaje.

Sin embargo, esto no sucedió y se tomaron medidas que habrían molestado a varias personas, en La Verdad Noticias te contamos qué decidió hacer la Liga MX con estos árbitros y manejadores del Var que no cumplieron su trabajo de buena manera.

Asignan a los árbitros

No hubo sanción contra ellos

Para molestia del club de Guadalajara, tanto César Ramos, árbitro del partido, como Ángel Monrroy, responsable del VAR, fueron asignados para dirigir encuentros esta jornada, lo cual molestó por haber desoído las quejas en su contra por el empate entre Toluca y Chivas.

Incluso se habla de que, por el mal momento que se vive en el arbitraje mexicano, Archundia presentó su renuncia, pero Yon de Luisa no se la aceptó al pasar solo mes y medio de su llegada y no poder permitir esa crisis.

Chivas vs Tijuana

Xolos enfrenta a Guadalajara

Justamente esta misma jornada se disputará en miércoles para los rojiblancos, que enfrentarán a unos Xolos de Tijuana que quieren escalar puestos derrotando al rebaño en su casa, cuando choquen a las 21:05 horas del tiempo de México.

Mientras tanto, la Liga MX seguirá esperando mejorar su nivel y no complicar de nuevo los partidos de las Chivas, que se muestran enojados al no ser al primera vez en el torneo que una decisión arbitral los afecta ene el marcador.

