Comentaristas de Azteca Deportes se AGARRAN a GOLPES en Final de Liga MX.

La era en la que José Ramón Fernández era el líder de Azteca Deportes tuvo grandes momentos en las transmisiones de la Liga MX, pero dos de sus pupilos más avanzados tuvieron en una Final por el campeonato mexicano una discusión que llegó hasta los golpes.

Y es que los comentaristas Antonio Rosique y André Marín protagonizaron batalla que terminó en golpes, todo por los celos del hoy conductor de Fox Sports por las consideraciones que tenía José Ramón con quien hoy modera el reality show de Exatlón.

“Hay gente que no quiere que crezcas, gente que le da miedo que tú crezcas o con gente que no se ha preparado como tú te has preparado y que no quiere que subas, o con gente que no ve el valor que puedes aportar a un equipo de trabajo, y el que no entendió que todos tenían que brillar, lo fueron haciendo a un lado del grupo”.

Marín y Rosique a golpes en Final de Liga MX

La batalla entre Antonio Rosique y André Marín se dio para la cobertura de la Final del Torneo Invierno 1997 en la Liga MX en la que se conmemoró el último título del Cruz Azul y que le ganó al León.

“Venía una final de futbol, era Cruz Azul contra alguien que no recuerdo, a la hora de estar planeando la producción dijimos ‘si gana Cruz Azul, Toño se va al vestidor de Cruz Azul y si gana el otro equipo, André Marín se va al vestidor', a Toño le toca el del ganador, entonces supongo que el ego de André en ese momento le estalló y comenzó una animadversión absurda”.

Esas fueron las palabras del productor de Azteca Deportes, Enrique Valdés, siendo lo que ocasionó molestía en André Marín y que llegó a los golpes con Antonio Rosique en los túneles del estadio Azul en la Final de la Liga MX en su juego de ida y desde entonces se dejaron de hablar.

En la actualidad Antonio Rosique de Azteca Deportes aseguró que no se habla con André Marín, asegurando que no ve necesario volver a entablar conversación alguna con quien en algún momento llegó a los golpes por los celos del ahora comentarista de Fox Sports.