Comentarista de Televisa Deportes/TUDN EXPLOTA en vivo por Cruzazuleada.

La noche de ayer en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el cuadro de los Pumas recibió al Cruz Azul por las Semifinales de Vuelta del Torneo Guardianes 2020, encuentro prácticamente los del Pedregal tenían una hazaña impensable y tras lograrlo durante los 90 minutos; uno de los comentaristas de Televisa Deportes/TUDN arremetió contra los de La Noria por la “Madre de las Cruzazuleadas”.

Y es que jamás en la historia de la Liga MX un equipo había remontado un marcador de 4-0 tras el juego de Ida de alguna eliminatoria de Liguilla y los de Andrés Lillini salieron a comerse a los de Robert Dante Siboldi y han generado cientos de reclamos por parte de los seguidores Cementeros.

El comentarista Paco Villa fue quien durante la transmisión de Televisa Deportes/TUDN explotó contra el Cruz Azul por haber dejado ir una ventaja de cuatro tantos ante los Pumas y dicho descalabro lo comparó con otras Cruzazuleadas y se atrevió a llamar la de ayer como “la madre de todas”.

Una de las llamadas Cruzazuleadas más épicas fue la que tuvieron en la Final del Torneo Clausura 2013 ante el América, cuando parecía que Cruz Azul volvería a ser Campeón de Liga MX; los de Coapa marcaron par de goles en menos de cinco minutos para empatar el global, llevarlo al alargue y ganarlo en penales. Pero para el comentarista de Televisa Deportes/TUDN la de anoche fue la más grande de todas.

"Soy un profesional y así me ha tocado. Y no cambio el haber transmitido este juego por nada en la vida. Me dolió en el alma, pero lo gocé con el corazón".