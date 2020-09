Comentarista de Azteca Deportes ¡Se DURMIÓ en la transmisión! (VÍDEO)

Los insolito del Guardianes 2020 de la Liga MX ya sucedió en la jornada 10 y fue por parte de Jorge Aravena, quien fue invitado a ser parte del panel de comentaristas de Azteca Deportes y el encuentro disputado este viernes entre FC Juárez y Puebla se puso tan bueno que el ex futbolista se quedó dormido en plena transmisión.

El ex futbolista profesional estuvo como invitado especial en la transmisión que el equipo del Ajusco realizó en la victoria que el equipo fronterizo logró ante los poblanos en el Estadio Olímpico Benito Juárez y de repente Aravena ya no respondía por lo que las cámaras lo captaron en los brazos de Morfeo.

Jorge Aravena se durmió en plnba transmisión

Jorge Aravena se durmío en el partido FC Juárez vs Puebla

Parece que a Jorge Aravena no le gustó el partido entre FC Juárez y Puebla y antes de seguir sufriendo por lo aburrido del encuentro prefirió tomarse un descanso después del minuto 7 que cayó la anotación de Dario Lezcano y luego de que el partido no tuviera para más, el ahora comentarista invitado de Azteca Deportes se durmió y dejó a David Medrano sufriendo con el encuentro.

Lo mejor del Puebla es ver cómo está durmiendo el Mortero Aravena �� pic.twitter.com/5oIFfIHRkz — Blanquiazules MX �� (@BlanquiazulesMX) September 12, 2020

Las cámaras fueron quienes delataron el acto cuando enfocaron al panel de comentarista y de repente alguien se encontraba viajando en otro duelo y eso se convirtió rápidamente en lo mejor de la noche olvidándose del equipo de la frontera y del poblano.

La diferenciua de hgorarios entre Chile y México afectaron a Jorge

Según se supo horas después fue que Aravena se quedó dormido ya que viajo desde Chile para México y la diferencia de horarios fue lo que afectó al ex futbolista y ahora entrenador, por lo que el cansancio fue lo que lo venció y no dio para más, además que el encuentro no le ayudó por el flojo encuentro que ambas escuadras dieron en la cancha.

Actualmente, Aravena es el director técnico del Deportes Puerto Montt, que marcha como sexto lugar de la Primera B del país sudamericano.