Claudio Suárez ofrece ayudar a Chivas ante la crisis que vive el plantel 

Claudio Suárez, una de las grandes leyendas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, lamentó la situación que vive actualmente el equipo rojiblanco dentro de la Liga MX, por lo que ofreció su ayuda para mejorar las cosas al interior del plantel

Las declaraciones del “Emperador” se dieron durante el All-Star Game 2021 entre las estrellas de la Liga MX y de la MLS, en donde el emblemático zaguero mexicano habló sobre el mal momento que atraviesa el Rebaño Sagrado.

Durante una entrevista con Adriana Terrazas de la cadena TUDN, el ex defensor de la Selección Mexicana dio su punto de vista respecto a la polémica que ha generado el cuadro dirigido por Víctor Manuel Vucetich.

¿Qué dijo Claudio Suárez de Chivas?

Chivas no ha levantado en el Apertura 2021.

“El problema de Chivas últimamente es que es irregular, tiene altibajos, no sé si de los mismos jugadores, o de los cambios de Vucetich, que de repente cambia semana a semana los jugadores, no sé si eso afecta a que no se adapten bien”, señaló Suárez.

“Chivas está sufriendo y esperemos que salga de esta mala racha. Es difícil dar un pronóstico sobre si se va Vucetich y llega otro entrenador, creo que hay que tener paciencia”, explicó Suárez ante la posible salida del “Rey Midas”.

Ante esta situación, el ex zaguero rojiblanco aseguró estar dispuesto a ayudar en la medida de lo posible al conjunto del Guadalajara, siempre y cuando la directiva encabezada por Ricardo Peláez así lo requiera.

Claudio Suárez quiere ayudar a Chivas

Claudio está dispuesto a ayudar a Chivas.

“Los que encabezan el proyecto deportivo como en este caso Peláez o Leaño, que estén abiertos de que uno se pueda acercar a los jugadores actuales o al cuerpo técnico y demos nuestro punto de vista. Yo estaría abierto, encantado de aportar algo, pero eso ya depende de ellos”.

Cabe recordar que, actualmente las Chivas se encuentran en la posición número 13 de la Tabla General, tras cosechar solamente seis puntos de 18 posibles, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas.

