Chivas y Vucetich EXPLOTAN contra la Selección Mexicana.

El atacante Alexis Vega en el duelo amistoso entre la Selección Mexicana Sub-23 y el Cruz Azul, sufrió una lesión en el tobillo y ante ello las Chivas y Víctor Manuel Vucetich han arremetido en contra de las autoridades del representativo nacional porque no se han dirigido para avisar la situación ocurrida.

Y es que el esguince de tobillo que sufre el goleador de 22 años de edad, la jugada en contra de Ignacio Rivera del equipo de Cruz Azul, acabó con una lesión del tobillo del jugador del cuado del Rebaño Sagrado y ante ello los de la Perla Tapatía han pedido la inhabilitación del elemento de La Máquina.

"No ha habido comunicación conmigo ni con Ricardo. No hubo reporte médico de Alexis, ni resonancia, no recibió la debida atención, es imperdonable que ni un reporte médico haya. Nadie se comunicó con Ricardo Peláez para notificar lo sucedido".

Víctor Manuel Vucetich explota contra la Femexfut y el Tri Sub-23



Chivas explota contra Selección por lesión de Vega

Pero las críticas del entrenador de las Chivas van más allá de un reclamo, en el que se antepone a la Selección Mexicana que a los equipos de la Liga MX, siendo que ellos son los que conforman a la Federación Mexicana de Futbol.

"La Selección hace un microciclo y jugar un partido contra un equipo que todavía está en competencia, es totalmente incongruente, es lo que debe cuidar la Federación, no tomar a la ligero esto porque por eso siempre hay quejas de los clubes. Parece que siempre están primero los intereses de una Selección que los de todos los clubes, que al final son los que forman la Federación".

Lesión de Alexis Vega.

Alexis Vega se perderá el duelo Chivas vs Necaxa del repechaje del torneo, que dará uno de los cuatro pases a la Liguilla del Torneo Guardianes 2020; además el equipo de Víctor Manuel vucetich no contará con José Juan Macías por un problema muscular, de lo que La Verdad Noticias informó anteriormente.

