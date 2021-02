Chivas vs Necaxa: Horarios del partido y dónde verlo

Este sábado 13 de febrero, las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán recibiendo la visita de los Rayados del Necaxa para jugar la Jornada 6 del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, en el Estadio Akron, en un duelo que podrás disfrutar a través de IZZI, a las 7:00 pm.

Las Chivas de Víctor Manuel Vucetich ganaron su primera victoria del campeonato cuando fueron visitantes del Club León y derrotaron al equipo, por lo que se posicionan en el lugar 11 y tienen cinco puntos.

Mientras tanto, los Rayos del Necaxa, encabezados por el DT, el “Profe”, José Guadalupe Cruz vienen de caer ante la Máquina del Cruz Azul y se encuentran más abajo en la posición 16 y están un punto por debajo del Guadalajara.

¿Ganará o no esta vez el Necaxa a las Chivas?. Lo veremos el sábado a las 7:00 PM.

Como se recordará en La Verdad Noticias, en los últimos cinco partidos, Chivas ha conseguido tres victorias, por una de los Rayos del Necaxa y un empate. El último cruce entre estos dos equipos fue en el repechaje del Apertura 2020, donde el Guadalajara terminó avanzando a Liguilla tras ganar 1-0.

Amaury Vergara y su extraña petición a fans

Por otra parte, Amaury Vergara, dueño de las Chivas, sorprendió a los fans del rebaño sagrado al pedirles que compraran camisetas del equipo para que puedan comprar jugadores como refuerzos.

A través de su Instagram, Amaury sostuvo una plática con seguidores del Rebaño Sagrado donde cruzó un seguidor y le pidió que le regalara una camiseta.

“Si te la compras, yo consigo que te la firmen, ahorita no puedo estar regalando playeras a todos; necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos”, señaló el directivo.

Lo que sí dejó claro es que por el momento no tiene pensado correr a ningún jugador. “Ahorita no vamos a correr a nadie; somos los que somos y no voy a hablar de a quién voy a traer, porque somos los que estamos”, concluyó.

