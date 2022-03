Chivas vs América: Usuarios comparten memes tras empate del Clásico Nacional

El partido Chivas vs América causó todo un revuelo en las redes sociales, pues el duelo del Clásico Nacional terminó en empate, motivo por el cual los usuarios no dudaron en reaccionar con varios memes en Twitter; el resultado del encuentro fue de cero goles.

Y es que, ninguno de los dos equipos logró marcar un gol, dejando pocas emociones y un aburrimiento por parte de la afición. Los usuarios expresaron su molestía, aunque el Rebaño Sagrado tuvo más oportunidades de llevarse la victoria luego de que Jonathan Dos Santos fuera expulsado.

Previo al partido te compartimos en La Verdad Noticias que el Rebaño Sagrado era el favorito a ganar la Jornada 10 del Clausura 2022 ante las Águilas, quienes se encuentran en una mala racha por el resultado que han obtenido en el torneo; ocupan uno de los últimos lugares de la tabla general.

Partido Chivas vs América causó memes

Usuarios comparten memes tras el partido Chivas vs América

Las Águilas tuvieron una oportunidad de tomar la ventaja con Henry Martín pero no se logró la jugada, lo que causó diversos comentarios de los internautas, incluso mostraron en las gradas que un niño se durmió desde que inició el segundo tiempo del partido.

Partido del Clásico Nacional terminó en empate

Cabe mencionar que el América está en el lugar 17 de la tabla con 7 unidades, mientras que el Rebaño Sagrado ha sumado 12 puntos y se ha colocado en el lugar número 9, pues ha logrado ascender, pero a pesar de ello, los usuarios compartieron memes por el resultado del duelo.

Memes tras el partido de las Águilas contra el Rebaño Sagrado

Usuario comparte un meme del América

Los internautas no dudaron en recurrir a su sentido del humor por el resultado del partido, pues uno de los favoritos a ganar era el equipo del Guadalajara, pero no lograron vencer al rival, mientras que las Águilas no consiguieron su objetivo en este duelo de la Jornada 10.

Usuarios se burlan del partido de la Jornada 10 del Clausura 2022

¿Cuándo juega Chivas?

El Rebaño Sagrado se enfrentará contra Atlas

El equipo del Rebaño Sagrado volverá al terreno de juego el próximo domingo 20 de marzo para disputar la Jornada 11 del Clausura 2022 contra Atlas en punto de las 19:00 horas, equipo que ha conseguido el cuarto lugar con 18 unidades.

Mientras que Puebla lidera la tabla con 21 unidades seguido de Tigres con 20 y en tercer lugar Pachuca con 19 puntos. Por otra parte, el resultado del partido Chivas vs América dividió opiniones en las redes sociales por el resultado de cero goles.

