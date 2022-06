Chivas irá de nuevo por el fichaje de Víctor Guzmán para el Apertura 2022

La afición de las Chivas se puede ilusionar nuevamente con la llegada de Víctor Guzmán, ya que el mediocampista de los Tuzos de Pachuca es buscado para reforzar al equipo de cara al Apertura 2022 de la Liga MX.

Lo anterior luego de que el pasado viernes, el director deportivo Ricardo Peláez ofreció una conferencia donde los reporteros le preguntaron si hubo acercamientos con el jugador, pero no lo confirmó ni lo descartó, pero no quiso hablar al respecto para no entorpecer las negociaciones.

En dicha rueda de prensa, Peláez dejó claro que no han cerrado filas, que todavía hay tiempo para contratar refuerzos. También dijo que podría haber más bajas, pues pueden usar a jugadores como monedas de cambio.

Chivas quiere al “Pocho” Guzmán

Chivas va de nuevo por el fichaje de Víctor Guzmán para el Apertura 2022

“Estamos trabajando para conseguir lo mejor en el próximo torneo, la puerta está abierta. Nombres no voy a dar en este momento por diferentes razones, pero la posibilidad existe de que venga alguien más”, dijo el directivo de las Chivas de Guadalajara.

De acuerdo con información dada a conocer por ESPN, el ‘Pocho’ Guzmán desea llegar al Rebaño Sagrado para tener mayor proyección, en un intento de ser tomado en cuenta con la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

La directiva de Pachuca podría recibir pronto una llamada por parte del Guadalajara, con quien no terminaron en buenos términos, luego de que previo al Clausura 2020 le regresaron al mediocampista ofensivo de 27 años por haber dado positivo en una prueba de dopaje.

Números de Víctor Guzmán en el CL22

Chivas va de nuevo por el fichaje de Víctor Guzmán para el Apertura 2022

Víctor Guzmán es uno de los mejores jugadores mexicanos en la actualidad, pues en el Clausura 2022 registro seis goles y tres asistencias; sin embargo, sorprende que Gerardo Martino no lo convoque a la Selección Mexicana.

Chivas ha entablado conversaciones con los altos mandos de Pachuca e inclusive con el mismo Víctor Guzmán, aunque la negociación no sería sencilla debido a que Rayados también está tratando de incorporar al Pocho a su equipo.

