Chivas toma decisión sobre la “Chofis” López ¿disputará el Guardianes 2021?

Desde hace varias semanas la directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara ha tenido algunas complicaciones con el futuro de los jugadores indisciplinados, hecho que mantiene a los aficionados a la expectativa.

Como te informamos en La Verdad Noticias, dos de los jugadores que han sido deslindados del Rebaño son Dieter Villalpando como baja definitiva, y José Juan Vázquez quien irá a los Diablos Rojos del Toluca.

Sin embargo, lo que ahora queda en el aire es el futuro de Alexis Peña y Eduardo López, jugadores que no entran en planes de las Chivas, pero tampoco en ningún otro equipo de la Liga MX.

La Chofis aparece sin registro en la página de la Liga.



La “Chofis” no tiene cabida en ningún equipo

Ante esta situación, se habló de la posibilidad de que Chivas pudiera mantener a Eduardo López dentro del equipo, pues se ve difícil que consigan equipo para el canterano rojiblanco de cara al arranque del Torneo de Clausura Guardianes 2021.

A través de la página oficial de la Liga MX, el futbolista no cuenta con registro dentro de Chivas, razón por la que queda claro que Chivas irá a buscarle equipo en el fútbol extranjero y todo indica que se irá a la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Chivas no lo ha registrado y se entiende que el jugador no tendrá una segunda oportunidad, pero también el hecho de que el conjunto tapatío no lo haya registrado era para poder negociarlo dentro del fútbol mexicano hasta el 31 de enero, lo cual no sucedio.

Chivas sigue buscando acomodar a la “Chofis”

Lo anterior debido a que de acuerdo con el reglamento, los jugadores que no vean minutos en las primeras fechas del campeonato, podrán ser negociados con otros equipos dentro del fútbol mexicano.

Durante los últimos días trascendió que el entrenador del San José Earthquakes, Matías Almeyda, está interesado en llevar a Eduardo López al plantel norteamericano, no obstante, aún no hay nada en concreto.

