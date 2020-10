Chivas son CRITICADAS por Álvaro Morales tras ganarle al Atlas.

La noche de ayer en la cancha del Estadio Akron el cuadro de Chivas doblegó 3-2 al Atlas en el Clásico Tapatío por la Jornada 14 del Guardianes 2020, a pesar del triunfo el polémico comentarista Álvaro Morales de ESPN arremetió en contra del equipo que comanda Víctor Manuel Vucetich.

Los Rojiblanco se pusieron arriba en el marcador e impusieron su ley en el transcurso del encuentro citado, pero a pesar de una ventaja de 3-0, los Rojinegros pusieron en aprietos al Rebaño Sagrado. Ante ello el periodista de ESPN fue tajante al citar que los del ‘Rey Midas’ no tienen argumentos para pelear por el cetro de nuestro balompié.

"Me sorprendería, pero la verdad es que no me sorprende que las Chivas de Guadalajara hayan terminado pidiendo la hora en contra del Atlas por el Clásico Tapatío. Esa es su grandeza, eso es de equipo chico".

Morales ataca a Chivas por triunfo en Liga MX ante Atlas

Pero no fue todo lo que comentó Álvaro Morales en relación al Rebaño Sagrado en el duelo ante el Atlas en el Clásico Tapatío, de igual manera se fue con todo en contra del atacante Uriel Antuna por su rendimiento en el cuadro de las Chivas.

"Antuna luce muy bien contra los equipos del Caribe, de Centroamérica y contra Atlas, que no anda bien. Esa es la verdad, muchachos. Chivas se mete dentro del Top 8, pero todavía no está en zona de Liguilla directa. Disfruten el triunfo, pero no están para campeón, ni para ser un contendiente de peso. Están para el repechaje y nada más".

Chivas para la Jornada 15 de este Guardianes 2020 estará de igual manera jugando en el Estadio Akron, recibiendo al conjunto del Cruz Azul y de momento se ubica en la séptima posición con 22 puntos obtenidos; a seis de la cuarta plaza que da el pase directo a la Liguilla de la Liga MX.