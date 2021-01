Chivas pierde ante FC Juárez y se ubica en el fondo de la tabla general

Todo parece indicar que el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara lejos de mejorar, cada día muestra un peor desempeño, luego de sumar su segunda derrota consecutiva en el Torneo Guardianes 2021 tras caer 1-2 con los Bravos de Juárez.

Esta nueva derrota del Guadalajara pone en serios aprietos al cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich, ya que el equipo solamente ha podido sumar dos puntos de 12 posibles en el arranque del certamen, hecho que ha generado gran preocupación.

Después de haber caído en casa contra el equipo de FC Juárez durante la Jornada 4 del Clausura 2021, la continuidad del "Profe" Vucetich al frente de las Chivas estaría corriendo cierto riesgo, esto debido a los malos resultados y al ambiente que existe en el vestidor.

Chivas estaría partido por culpa de Vucetich

De acuerdo con información de Álvaro Morales, los jugadores del Rebaño Sagrado estarían divididos sobre la continuidad de Víctor Manuel Vucetich en el equipo, esto luego de caer en casa y ligar el segundo descalabro del actual torneo de la Liga MX.

Según se detalla en la información, en el vestuario de Chivas hay dos grupos, el de los disciplinados y los no tan disciplinados, en donde habrían llegado a la conclusión, de que no le entienden a Vucetich y lo que quiere en el campo.

Además, el ‘Brujo’ Morales aseguró que Vucetich no aporta nada en los entrenamientos y la relación con los jugadores no es precisamente como todos se imaginan, pues señala que existe un ambiente de tensión importante entre los jugadores.

Vucetich culpa a los jugadores

En ese sentido, las declaraciones de ‘Vuce’ tras el partido en conferencia de prensa, irían de acorde a la información del ‘Brujo’ en donde repitió que la actitud de los futbolistas está siendo mala y no ponen garra para competir de mejor manera

“Me acabo de enterar que esto está tronado. Vucetich volvió a hablar de la actitud de los jugadores, los responsabiliza. Hay dos grupos, que entraron en choque, y llegaron a la conclusión de que no le entienden. Además, no aporta nada en los entrenamientos y la relación ya no es la mejor.”, reveló tras el partido.

