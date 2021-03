Chivas no reforzará su rebaño con nadie del América

Hace unos días las palabras del presidente de Chivas, Ricardo Peláez, indicando que le gustaría tener en el Rebaño a Henry Martin y Sebastián Córvoca, actuales jugadores del América causó críticas en su contra.

Es por ello que ahora, ha asegurado que las Chivas no no piensan en jugadores de América cuando tiene en el plantel a varios futbolistas de calidad probada.

Todo esto se dio luego que en primer lugar el presidente de las Chivas “insinuara” querer a los jugadores de las Águilas Henry Martin y Sebastián Córdova, pero luego el jugador Martin del América se burló de las declaraciones hechas por Ricardo Peláez.

Y lo más reciente, fue que Ricardo Peláez, presidente de las Chivas del Guadalajara, respondió al jugador azulcrema, que el Rebaño sagrado no necesita de jugadores del América, porque no busca otro delantero, porque Macías es el mejor del país en un buen rato.

Peláez comentó que se malinterpretaron sus palabras y aclaró que Chivas tiene jugadores de calidad probada.

Malinterpretan palabras de Ricardo Peláez

De acuerdo al presidente de las Chivas, Ricardo Peláez, sus palabras fueron mal interpretadas: “Se tomó parte de la entrevista como suele suceder y pongo lo que vende, yo les pregunto: ¿Ustedes creen que vamos a andar buscando algún centro delantero en este momento?”, dijo Peláez.

“Tenemos al mejor del presente y del futuro que es José Juan Macías y además de eso vienen cuatro o tres atrás de él muy buenos y mexicanos”, agregó.

Además, Peláez recordó que detrás de Macías se encuentran Sebastián Martínez y Luis Puente, quienes han mostrado ser atacantes de gran calidad futbolística.

Sin embargo, hasta el momento lo que es seguro es que las Chivas se medirá ante América este domingo en la cancha del Estadio Akron, en el duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Guard1anes 2021.

