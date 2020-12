Chivas no puede sacar a ‘Chofis’ López por el ALTO SALARIO.

La situación de baja de juego y las indisciplinas han sido el detonante para que no pueda explotar sus cualidades Eduardo la ‘Chofis’ López en la Liga MX, ante ello y tras dar a conocer que no continuaría en la institución Rojiblanca, las Chivas no han podido colocar al futbolista de 26 años de edad por el alto salario que tiene en el cuadro de la Perla Tapatía.

Y es que se ha sabido por conducto de David Medrano, en la columna del Diario Récord, que han intentado cambiar o vender al futbolista Rojiblanco, pero pasan las semanas y no han podido lograrlo por la situación contractual del mediocampista.

De acuerdo a lo mencionado los clubes de la Liga MX que se han acercado a preguntar por la ‘Chofis’ López lo pretenden a préstamo, pero con la posibilidad de que el cuadro de las Chivas les ayude a pagar parte del sueldo del futbolista de 26 años; pero la directiva del Rebaño Sagrado considera una situación ventajista.

'Chofis' es caro para los clubes de Liga MX

Se ha sabido que el sueldo del volante Eduardo López en las Chivas ronda en un millón de pesos libres de impuestos de manera mensual, es lo que realmente complica que la ‘Chofis’ salga de la institución; a pesar de que han habido clubes como el Necaxa, Mazatlán FC, León; entre otro que se han acercado al Rebaño Sagrado para saber la situación de su jugador.

Los clubes antes mencionados al enterarse de la situación económica de la ‘Chofis’ López en las Chivas, no han terminado por animarse a realizar una oferta de compra definitiva o asegurase del sueldo del volante zurdo; esto ha hecho que pasen los días y se complique la salida del Rebaño Sagrado; la cual se anunció antes del culminar el Guardianes 2020.

'Chofis' López en Chivas.

La Verdad Noticias informará al respecto de lo que ocurra en el caso de la ‘Chofis’ de cara al inicio del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y que está a menos de 15 días de que inicie dicho certamen; esperando ver si entra o no en planes para los clubes que los buscan.

