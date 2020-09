Chivas le DARÍA DINERO al América para fichar a Héctor Herrera.

A pesar de la gran rivalidad que existe entre Chivas y América, el cuadro de la Perla Tapatía le estaría generado dinero a los de Coapa para poder efectuar un fichaje bomba, en el futbolista Héctor Herrera de cara al cierre de registros o para el siguiente campeonato en la Liga MX.

Y es que el cuadro del Guadalajara sería la vía por la cual las Águilas podría tener los ingresos para hacer un fichaje importante para su plantilla, sería la repatriación de el mediocampista Héctor Herrera; esto debido a que el argentino Santiago Cáseres no seguiría con los de Coapa y es que en su país la prensa informa que el contención no desea continuar en la Liga MX y analiza una propuesta del Vélez; es por eso que analizan el fichaje del futbolista del Atlético de Madrid, quien no es titular con los del ‘Cholo’.

América iría por Herrera por ganancias de Chivas

El motivo por el cual Chivas ayudaría al América a realizar el fichaje de Héctor Herrera, es debido a que gracias a la plataforma IZZI, le comienza a dar ganancias a Televisa. Por ello el ingreso de la empresa tanto en telefonía móvil como televisión de paga y que le estaría generando ingresos de hasta 5 mil 300 millones de pesos para poder ir a buscar al volante de los ‘Colchoneros’.

Es así que la nueva plataforma de Televisa le daría los ingresos suficientes para poder realizar fichajes de alto renombre y calidad para el siguiente certamen de la Liga MX; teniendo en mente como la primera alternativa para reforzar el mediocampo al futbolista que milita en el Viejo Continente y que fue surgido de la cantera del Pachuca.

Héctor Herrera en Atlético de Madrid.

No cabe duda que desde la salida de Guido Rodríguez del mediocampo del América, el equipo de Coapa no lograr encontrar a un jugador que tape ese hueco y posiblemente sea Herrera quien llegue a hacerlo.