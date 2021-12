Chivas está de luto: Murió a los 87 años José ‘Jamaicón’ Villegas

La leyenda de la Chivas de Guadalajara, José ‘Jamaicón’ Villegas, murió a los 87 años de edad por causas que no se han hecho públicas.

El ‘Jamaicón’ Villegas nació en Guadalajara y fue jugador del llamado Chivas Campeonísimo en las décadas de 1950 y 1960. Fue seleccionado nacional y viajó con México a los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

La noticia fue confirmada por el periodista Jesús Hernández: “con mucha tristeza y dolor, les informo que ha muerto Don José Villegas. Descanse en paz el Jamaicón Villegas, mucha fuerza a su familia. Un día muy jodido #Chivas”, escribió Hernández.

‘Jamaicón’ Villegas en Chivas

Villegas es un icono de la ciudad de Guadalajara y de las Chivas.

Villegas, que jugaba como defensa, debutó con el Guadalajara en 1949 y jugó ahí hasta el día de su retiro, en 1972. Ganó ocho trofeos de liga, siete Campeón de Campeones y dos Copas México.

Es recordado por su talento jugando por la banda y desde la zona defensiva. También es reconocido por ser uno de los pocos jugadores de la época que logró contener el ataque del brasileño “Garrincha”.

Con semejante currículum, ‘Jamaicón’ Villegas es considerado como el máximo ganador de ligas con el Rebaño Sagrado. Aunque de momento se desconocen los motivos de su muerte, desde hace un par de años su salud se había reportado como delicada.

El síndrome del Jamaicón

Villegas protagonizó una anécdota única del fútbol mexicano.

El exfutbolista dio nombre a ‘síndrome del Jamaicón’, que hace referencia a los futbolistas que se sienten invadidos por la nostalgia y esta les impide realizar adecuadamente sus tareas dentro de la cancha.

El término surgió durante una gira de preparación rumbo a Chile 1962. México se enfrentaría a Inglaterra con Ignacio Telles al mando, y aunque la alineación del equipo rival causó temores en los mexicanos, Trelles decidió alinear al portero suplente Antonio ‘Piolín’ Mota.

Mota se preocupó mucho, pero el técnico le dijo que no se preocupara, porque Jamaicón estaría ahí para apoyarlo. México terminó perdiendo por ocho goles. Al término de la entrevista, Villegas dijo en entrevista “que extrañaba a su mamacita, que llevaba días sin tomarse una birria y que la vida no era vida si no estaba en su tierra”.

