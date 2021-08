Chivas empata contra Monterrey y Vucetich se mantiene en la cuerda floja

Esta noche las Chivas Rayadas del Guadalajara empataron contra los Rayados del Monterrey (0-0), durante el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2021 de la Liga MX, mismo que sirvió para prolongar el ultimátum contra Víctor Manuel Vucetich.

Chivas apostó a no perder, pero gracias a Esteban Andrada no ganó, a pesar de que Vucetich decidió jugársela a no recibir goles para evitar una derrota, sin embargo, también generó algunas de peligro que no pudo concretar.

Para este partido, el técnico Rojiblanco planteó un partido con orden defensivo, cortando los avances de Monterrey; sin embargo, los regios tuvieron algunas oportunidades como Rogelio Funes Mori que no pudo impactar de primera intención un servicio por la derecha.

Chivas intentó ganar el partido

Ya en la recta final del primer tiempo, el Club Guadalajara adelantó líneas para tener presencia en la portería de Rayados, en donde el exportero de Boca Juniors tuvo un par de intervenciones claves, por conducto de Lalo Torres y Jesús Molina.

Monterrey no se quedaría con los brazos cruzados y se conectaron los futbolistas albiazules, donde Stefan Medina mandó una diagonal retrasada que remató de primera intención, pero de manera defectuosa, lo que le permitió a la defensa el poder despejar.

Para la parte complementaria, César Montes cometió un error de concentración al reclamar una falta cerca del área de Chivas, por lo que el silbante primero lo amonestó y tras los reclamos vino la expulsión.

Chivas siguió intentando pero sin concretar

Jesús Angulo casi consigue el gol de la victoria.

El Rebaño Sagrado decidió tirarse con todo al ataque, en donde Jesús Angulo se convirtió en el mariscal rojiblanco, tuvo un par de disparos que exigieron al máximo al guardameta de la escuadra regiomontana.

Ante la desventaja numérica, Javier Aguirre decidió cambiar su planteamiento y reacomodó a su equipo para cerrarle los espacios a los tapatíos y tratar de ganar tiempo ante la desesperación rojiblanca, pero al final todo terminó con un insípido 0-0.

