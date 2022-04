Chivas volvió a ganar, hizo de Cruz Azul su presa y un solitario gol del 'Chicote' Calderón, al que le sienta muy bien el Estadio Azteca, fue suficiente para olvidar a Marcelo Michel Leaño y sumar tres puntos que los regresan a zona de reclasifcación.

Con entrenador interino, sin victoria en sus más reciente cinco juegos y además, la lesión del 'Nene' Beltrán en el entrenamiento. Sin duda Chivas iniciaba como víctima al partido ante la Máquina.

Sin embargo, las opciones de gol más claras de la primera mitad las tuvo el equipo tapatío. Ricardo Cadena hizo pocos cambios respecto a la última alineación de Marcelo Michel Leaño ante Monterrey, la más significativa, el jugar con tres centrales.

Chivas tuvo dos oportunidades claras

Alexis Vega tuvo dos buenas opciones, una incluso terminó en gol, pero fue anulado, aunque la más clara la tuvo Ángel Zaldívar al quedar de frente al arco con el portero vencido y la envió a la tribuna.

Para la parte complementaria Juan Reynoso hizo cambios, pero su equipo no mejoró y al 58' el Guadalajara se fue al frente con un cabezazo del 'Chicote' Calderón. El zurdo no tuvo que saltar mucho tras el cobró del tiro de esquina. El festejo fue besando el escudo.

No obstante, las disciplinas no paran en la plantilla rojiblanca. En una pelota dividida, Ignacio Rivero se barre y roba limpiamente una pelota a Alexis Vega, pero el '10' de Chivas perdió la cabeza y tomó del cuello al rival, lo que fue castigado con la tarjeta roja.

Cruz Azul no supo aprovechar

Chivas derrota a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca

Cruz Azul ya tenía un hombre más pero Juan Reynoso no aprendió de lo ocurrido ante Pumas el martes, no aprovechó la superioridad numérica y se limitó a tirar centros malos que no le hicieron justicia.

Los ahora dirigidos por Ricardo Cadena llegan a 17 unidades y son décimos. Los 'cementeros' ahora son sextos con 21 unidades y llegó a cuatro partidos sin triunfo.

