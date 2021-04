Chivas del Guadalajara se llevan el triunfo en el clásico tapatío

Chivas del Guadalajara ha terminado la jornada 16 de clausura del Torneo Guardianes 2021 con el marcador a su favor al derrotar a Atlas 1-0 luego que Ángel Zaldívar aprovechara el pase de Alexis Vega por la derecha, creando la jugada para el primer y único gol del clásico tapatío, al minuto 80.

Como se había dicho en La Verdad Noticias, esta victoria le ha dado al Rebaño Sagrado la oportunidad de poner un pie en la repesca por segundo torneo consecutivo.

Ahora los rojiblancos han acumulado 22 puntos, colocándose en la octava posición cuando resta una fecha en el calendario regular del Clausura y esperando el partido contra Tigres del próximo fin de semana.

¿Cuál será el destino de las Chivas del Guadalajara?

El Rebaño Sagrado vence al Atlas.

Mientras que con esta nueva derrota, el Atlas ha acumulado tres partidos sin ganar pero que lo mantienen con las mismas 22 unidades que el Guadalajara, pero con mejor diferencia de goles y por ahora es séptimo.

Por lo que ambos equipos podrían asegurar oficialmente su lugar en la fase final si Pachuca y Querétaro pierden sus partidos en esta fecha.

Los Zorros también tuvieron una oportunidad clara de gol que terminaron por desaprovechar, al minuto 67, con un disparo del argentino Milton Caraglio dentro del área, que fue desviado con problemas por José Antonio Rodríguez.

Pero fueron las Chivas del Guadalajara quienes terminaron por mandar el esférico a la portería del Atlas cuando Alexis Vega le facilitó un pase a Zaldívar con un centro por la derecha hacia el área chica, el cual entró con un disparo de talón.

Líder indiscutible del Clausura 2021

Cruz Azul está de ser el primero en la clasificación.

Cruz Azul mantiene 40 puntos, por lo que se coloca entre los primeros de la clasificación y se mantendrá ahí sin importar lo que ocurra en el resto de la fecha.

La Máquina cementera podría asegurar el primer preclasificado para la liguilla si América pierde o empata hoy ante el Toluca. El cual se jugará a las 17:30 horas en el estadio Nemesio Díez.

Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul ha usado al menos seis jugadores suplentes, quizá pensando en el viaje que deberá realizar el equipo la próxima semana a Tampa, Florida, para enfrentar a Toronto FC en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Hasta el momento las Chivas del Guadalajara tienen que esperar que tres partidos más se jueguen. Toluca vs América, Querétaro vs FC Juárez y Pachuca vs Santos para saber la tabla de posiciones final.

