Chivas da a conocer su lista de transferibles para el Apertura 2021

Tras quedar eliminado en el Repechaje ante los Tuzos del Pachuca, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara dio a conocer su lista de los futbolistas transferibles para el Apertura 2021, así como el plan de trabajo de pretemporada de cara al próximo torneo.

Como te reportamos puntualmente en La Verdad Noticias, el equipo dirigido de Víctor Manuel Vucetich terminó el Guardianes 2021 en la novena posición con 23 unidades, cinco partidos perdidos, ocho empates y cuatro derrotas.

A pesar de la eliminación, Ricardo Peláez decidió dar un espaldarazo al proyecto de Vucetich, solicitando más tiempo al presidente Amaury Vergara para que el técnico pueda cosechar frutos con el Rebaño Sagrado.

¿Qué jugadores saldrían de las Chivas?

Los jugadores que podrían abandonar el redil son: José Madueña, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros, Jesús Godínez, Miguel Basulto, Antonio Torres, Carlos Villanueva, Andrés Ramírez, David González, Michael Pérez ,Oscar Macías, Edson Torres y Diego Hernández.

De igual forma el cuadro rojiblanco ya se mentaliza para que a su regreso después de una vacaciones se comience con el plan de pretemporada el cual se llevará a cabo en tres partes tanto en Jalisco como en Estados Unidos.

Primera etapa de Pretemporada

Sede: Barra de Navidad, Jalisco.

Lapso: 10 al 18 de junio

Partidos amistosos: 1 (por confirmar)

Segunda etapa de Pretemporada

Sede: Instalaciones de Verde Valle

Lapso: 21 de junio al 2 de julio

Partidos amistosos: 3 - vs Leones Negros el 23, vs Necaxa el 26 y vs Tapatío el 30.

Tercera etapa de Pretemporada

Sede: Estados Unidos

Lapso: Por confirmar

Partidos amistosos: Por confirmar

