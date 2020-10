Chivas con COMPLICADO CIERRE en el Guardianes 2020.

El cuadro de las Chivas se ubica en el puesto ocho con 19 unidades, a cinco puntos del cuarto puesto que es Pumas, pero el cierre que tendrán los de la Perla Tapatía en este Guardianes 2020 parece más complicado y podría ver perjudicado su objetivo de entrar a la Liguilla de la Liga MX de forma directa.

El marge de error parece ser bastante reducido, por lo que la búsqueda de acceder a la Fiesta Grande de más de tres años de no hacerlo, podría verse complicada. Pues el objetivo de no ser directo el pase será el de no rezagarse tanto y complicarse la calificación al repechaje en el cierre del certamen.

Chivas en el Guardianes 2020.

El primer desafío que tendrán las Chivas será ante el equipo del Atlas en el Clásico Tapatío, quienes a pesar de estar en el sitio 14, se quieren aferrar a la posibilidad de acceder al repechaje y por ello irán con todo ante el Rebaño Sagrado para aspirar a un puesto que les de acceso para buscar el título de Liga MX.

Chivas con peligro de no ir a Liguilla en la Liga MX

Para lo que será la Jornada 15 del Guardianes 2020 el equipo de Victor Manuel Vucetich estará enfrentando al Cruz Azul, al que no ha podido doblegar en el Estadio Akron desde el pasado Apertura 2016 y que además se mantiene en la parte alta de la tabla general.

Posteriormente al duelo ante el equipo de La Noria estarán enfrentando a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en donde el Rebaño Sagrado no gana desde enero de 2017 y además en el certamen reciente no caen los del Pedregal en su guarida.

Y para cerrar el campeonato en su fase regular para las Chivas, volverán al Akron para recibir a los Rayados de Monterrey para buscar seguir teniendo aspiraciones para seguir con esperanza de Liguilla en el Guardianes 2020 y que además en casa no le ganan a La Pandilla desde julio de 2016.