Chivas cae por goleada ante León y afición exige la salida de Vucetich

Una vez más las Chivas Rayadas del Guadalajara volvieron a sumar una derrota luego de caer 0-3 ante León, en el duelo de la Jornada 5 del Apertura 2021 de la Liga MX, por lo que la afición en el Estadio Akron exigió la salida de Víctor Manuel Vucetich.

Con anotaciones de William Tesillo (35´), Elías Hernández (76´) y Santiago Colombatto (90+8), el conjunto de la Fiera se impuso de manera contundente al Guadalajara, sumando su cuarta victoria consecutiva del torneo.

Justo en los últimos minutos del encuentro, los seguidores que estaban presentes en el Akron estallaron por la escandalosa goleada y exigieron la salida del llamado “Rey Midas” del banquillo rojiblanco.

La afición coreó el “fuera Vuce”

El “fuera Vuce” retumbó en la casa del Guadalajara, pues, a pesar de que el sonido local trató de “cubrir” el grito de los presentes, este fue bastante claro y dejó ver la molestia que existe en el entorno rojiblanco.

En lo que va del Torneo Apertura 2021, las Chivas suman dos empates, dos derrotas y únicamente una victoria, dejando al equipo con tan solo cinco puntos de 15 posibles, en la posición 12 de la tabla general.

Por su parte, la escuadra comandada por el técnico argentino Ariel Holan se mantiene como sublíder general por debajo de las Águilas del América, tras cosechar un total de 12 unidades producto de cuatro victorias y una sola derrota.

Vucetich respondió a los reclamos

Vucetich aseguró que la directiva tomará la decisión sobre su salida.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Vucetich habló sobre los abucheos que recibió por parte de los aficionados rojiblancos, asegurando que la directiva es la única que puede tomar una decisión sobre su salida.

“La reacción con la gente no me puedo meter, ellos pueden opinar lo que quieran, las decisiones como siempre estamos dispuestos con la directiva. Primero siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y como consecuencia es la reacción de la gente”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.