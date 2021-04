Chivas: Vucetich reconoce su mal momento en el Guardianes 2021

Con la mitad del torneo disputado y prácticamente en el fondo de la tabla, el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara ha decepcionado a toda su afición con el pésimo desempeño mostrado en el actual Guardianes 2021 Liga MX.

Ante esta situación, uno de los más criticados por el mal funcionamiento del equipo es el técnico Víctor Manuel Vucetich, quien no ha podido encontrar la clave para hacer jugar bien al Guadalajara, incluso, los aficionados ya exigieron su salida.

Lo anterior se debe a que las Chivas de Vucetich se encuentran en el lugar número 16 de la tabla general tras sumar solamente 15 puntos de 36 posibles, hecho que hasta el momento mantienen al equipo rojiblanco fuera de la zona de repechaje.

Víctor Manuel Vucetich reconoce su mal momento en Chivas.

Vucetich habló de su mal paso por las Chivas

El mal desempeño del Guadalajara en el Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, ha sido reconocido en varias ocasiones por el propio estratega mexicano ante los medios de comunicación, tal es el caso de estas declaraciones que traemos para ti en La Verdad Noticias.

“Me veo más con esa desesperación por no lograr algo que hicimos en el primer torneo. En este campeonato algo nos está pasando, no hemos podido encontrar ese punto de referencia, pero también me da tristeza porque es donde menos quisiera estar", declaró.

En ese sentido, Víctor Manuel Vucetich también aseguró que lamenta mucho que dichas dificultades se le presenten ahora con las Chivas, debido a todo lo que representa el conjunto de la perla tapatía para todo el fútbol mexicano, así como su afición.

"He tenido estas circunstancias en otros lados, pero donde menos quisiera por muchas cosas, por el futbol mexicano, porque juega con puros mexicanos, porque Chivas ha hecho un esfuerzo enorme y es donde menos me gustaría estar teniendo este tipo de resultados”.

