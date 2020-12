Chivas: Uriel Antuna asegura que Guadalajara será campeón del Guard1anes 2020

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se medirán este miércoles al conjunto de León en las Semifinales del Guard1anes 2020, considerado el rival más duro ya que la Fiera terminó como superlíder del torneo regular y solo perdió un par de partidos.

Según indica el portal MedioTiempo, el Guadalajara no teme enfrentar al León, sino todo lo contrario, lo ven como un reto más para ganar su título número 13, por lo que Uriel Antuna aseguró que la escuadra rojiblanca será el campeón de la Liga MX.

Como lo hemos venido informando en La Verdad Noticias, el rendimiento de Uriel Antuna ha sido fundamental para que Chivas siga avanzando en la Liguilla, lo cual se ha notado en los últimos triunfos del equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich.

Antuna asegura que Chivas será campeón

“Nosotros sabemos lo que queremos, y eso es por lo que vamos a pelear, a quedar campeones, nosotros estamos haciendo sacrificios y estamos peleando muy fuerte para quedar Campeones, hay que ganarle a cualquiera y vamos quedar campeones”, declaró.

Respecto al buen buen ritmo de juego que sigue manteniendo en la Liguilla, el “Brujo” explicó que él siempre se ha esforzado por elevar su nivel y ayudar a regresar a Chivas a los primeros planos, sitio donde merece estar.

"Siempre he trabajado, me he superado, he estado cada vez más enfocado tratando de hacer las cosas bien, enfocándome bien en lo que realmente quiero. Estoy aquí para jugar futbol y poner a Chivas donde se merece", comentó.

Chivas ligò dos triunfos en Cuartos de Final

Es importante mencionar que las Chivas son el único equipo de la Liguilla que ha ligado triunfo en los 2 partidos de los Cuartos de Final, lo que llena de confianza al cuadro dirigido por el “Profe” Vucetich.

El partido de Ida de la Semifinal serà este mièrcoles en el Estadio Akron en punto de las 21:00 horas, mientras que la Vuelta será el próximo sábado en el Estadio Nou Camp de León a la misma hora.

