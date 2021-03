Chivas: Ricardo Peláez reconoce el mal desempeño de sus delanteros

El pasado fin de semana, las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguieron rescatar un valioso empate frente al Mazatlán FC, durante el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Guardianes 2021 disputado en la cancha del Estadio Kraken.

El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich logró igualar 1-1 con la escuadra mazatleca comandada por Tomás Boy, gracias a la anotación del capitán rojiblanco Jesús Molina con el cual el Guadalajara evitó un terrible descalabro.

Sin embargo, este último partido confirmó el mal desempeño defensivo que viven las Chivas en el actual Clausura 2021, vulnerabilidad que han mostrado en prácticamente la mayoría de los partidos del actual torneo del futbol mexicano.

Jesús Molina es el segundo mejor anotador de las Chivas.

Chivas es de los más goleados en la Liga MX

De acuerdo con información del portal Bolavip, el conjunto de la Perla Tapatía es el cuarto equipo con más goles en contra (15) en este Guardianes 2021 de la Liga MX, algo que deja en evidencia la terrible situación que atraviesa el equipo.

Ante dichas actuaciones, el director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez, realizó un análisis exhaustivo del presente del Club Guadalajara en el que hizo énfasis en el tema defensivo, mismo que asegura es consecuencia de la parte ofensiva.

Durante una entrevista para Marca Claro, al directivo rojiblanco le preocupa la poca solidez que muestra el equipo comandado por el "Profe" Vucetich, por lo que le lanzó una fuerte crítica a los delanteros del plantel a los cuales consideró responsables.

"Hemos padecido mucho en sector defensivo, que no quiere decir que los buenos son los delanteros y los malos son los defensas, esto es totalmente al revés: si nos están metiendo muchos goles es porque no estamos haciendo bien el trabajo desde adelante, desde los delanteros, los volantes, para que no nos lleguen con tanta facilidad".

