Chivas: Ricardo Cadena arremete contra el arbitraje del Clásico Nacional

Una nueva acción polémica de parte del arbitraje en México ha ensombrecido la victoria del América en el Clásico Nacional, debido a un posible gol que no subió al marcador para favorecer a las Chivas, lo cual les pudo haber dado un empate.

Ante esto, varios medios, periodistas y personalidades han salido a reclamar el accionar arbitral que, ni siquiera mandó a llamar al VAR para consultar la acción, lo cual enfureció más a los fanáticos de los rojiblancos, por la omisión.

Las fotos donde el balón se ven dentro de la portería fueron acompañados de acusaciones a la Liga BBVA MX de querer favorecer al América, en unas suspicacias que han rodeado por décadas al club propiedad de Emilio Azcárraga.

Chivas fue afectado por el arbitraje

El arbitraje volvió a ser el protagonista en el futbol mexicano, por lo que el entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, lamentó el trabajo del cuerpo arbitral comandado por Adonai Escobedo en el partido contra América, en donde consideró que no se le validó un gol legítimo al Guadalajara.

Cadena catalogó como “terrible” el arbitraje, asegurando que la imagen de Memo Ochoa sacando el esférico es contundente para demostrar que había ingresado a la portería azulcrema, además de lamentar la expulsión de Fernando Beltrán tras el término del partido.

“Me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán porque no es un tipo que encare o que se comporte mal. Me extraña y en ese sentido me parece exagerada la expulsión, sin saber lo que había comentado con el árbitro”.

Ricardo Cadena sobre el arbitraje

En ese sentido, el estratega de las Chivas de Guadalajara señaló en rueda de prensa que no hablaría del arbitraje, sin embargo, dejó en claro que a su parecer, la actuación de los colegiados fue terrible

“Del arbitraje, ustedes juzguen las acciones, hay una imagen muy clara en redes sociales y ustedes son los que deben de juzgar. Del arbitraje no hablo, pero hoy en día es terrible. No la pude ver hasta ahora y no entiendo porque no fueron a revisarla”, explicó en conferencia.

