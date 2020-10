Chivas QUIERE a Raúl Jiménez, ‘Tecatito’ Corona y Héctor Moreno.

La disyuntiva torneo tras torneo para el cuadro de las Chivas es la situación de solamente poderse reforzar con futbolistas mexicanos, ahora una de las ilusiones de Víctor Manuel Vucetich para el 2021 es poder contar con Raúl Jiménez, ‘Tecatito’ Corona y Héctor Moreno.

Y es que para afamado ‘Rey Midas’ del Futbol Mexicano en una charla para la cadena ESPN, reconoció que una de las ilusiones para reforzar la plantilla del Rebaño Sagrado de cara al año entrante sería un lujo tener a los futbolistas del Wolverhampton, Porto y Al-Gharafa.

Moreno, Jiménez y 'Tecatito' en la Selección Mexicana.

"Me gustaría un Jiménez, ‘Tecatito’, Moreno, jugadores que me darán algo más, que están en gran nivel o experiencia. De esos me encantaría, pero sé que las circunstancias serán las que se estarán dando y se tomarán las acciones".

Vucetich sueña con refuerzos para la Liga MX de 2021

A pesar del que Raúl Jiménez es formado en las Fuerzas Básicas del América, para Víctor Manuel Vucetich, es el referente del ataque de los Wolves; aunque ve imposible dicho fichaje y más probable el del ‘Tecatito’ Corona y Héctor Moreno, por sus pasados con Rayados de Monterrey y Pumas; respectivamente.

En dicha charla también el técnico de las Chivas se dio a la tarea de hablar en relación al tema de la planeación de la siguiente campaña en la Liga MX y de las pláticas con Ricardo Peláez en relación al tema mencionado.

"Realmente hemos hablado poco. No ha habido mucho tema de conversación, porque estamos encausados en el torneo, podemos visualizar cosas, pero no concretarlas".

Vucetich dt de Chivas.

La Verdad Noticias te informa que Chivas en la Jornada 15 del Torneo Guardianes 2020 estará enfrentando a su similar de Cruz Azul en el Estadio Akron, duelo que está programado para efectuarse el próximo domingo 25 de octubre del presente año en punto de las 17:30 horas del centro del país.