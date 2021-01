Chivas: “Pollo” Briseño desmiente que Oribe Peralta se niega a cobrar penales

A Oribe NO le gusta cobrar penales. Pidió NO ser mas tirador oficial desde que falló el penal en la final @ClubAmerica vs @TigresOficial en el partido de ida que pudo haber cambiado la historia.

Caso similar a Cardozo, NO le gustaba cobrar penales.

De nada Marqinho.