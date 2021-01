Chivas PERDERÍA futbolistas en 2021 por fin de contrato.

El conjunto de las Chivas en este 2021 se estará encontrando en una situación muy atípica, pues podría perder a algunos futbolistas porque se les acaba el contrato y varios de ellos son baluartes del 11 titular del entrenador Víctor Manuel Vucetich.

Apenas comienza el año y para el Rebaño Sagrado la misión es poder ir negociando con los elementos que podrían irse gratis en el transcurso del año porque se les vence el contrato. Entre ellos están elementos de la talla de Jesús Molina, Hiram Mier, Oribe Peralta, Miguel Ponce y el ‘Gallito’ Vázquez; quien fue mandado al cuadro del Toluca para el Guardianes 2021.

‘Gallito’ Vázquez: El volante de 32 años de edad se fue a préstamo con el cuadro del Estado de México para la Liga MX en este 2021 y buscan que sea comprado, ya que al finalizar su contrato con Chivas no volverá.

Oribe Peralta: De 36 años de edad está en busca de volver a un nivel importante, pues el 2020 no fue del todo bien para el ‘Cepillo’, de no retirarse en el cuadro tapatío no habrá negociación por renovar y podría irse libre.

La Verdad Noticias a informado de la situación de las Chivas a lo largo del 2020 y en este 2021 no será la excepción para los seguidores del Rebaño Sagrado. Caso contrario al de los dos futbolistas anteriores, están los de Ponce, Molina y Mier.

Miguel Ángel Ponce: A sus 31 años de edad se ha mantenido como el lateral por izquierda indiscutible, siendo una pieza clave a pesar de la estancia del ‘Chicote’ Calderón y ahora la llegada de Mayorga; se espera sea renovado antes del 2022.

Jesús Molina en Chivas.

Jesús Molina: el capitán de 32 años de edad es una pieza clave dentro del vestuario del Rebaño, por lo que tienen plena confianza de que se llegue a un acuerdo para renovar y no irse gratis al finalizar su contrato en este 2021.

Hiram Mier: El futbolista de 31 años de edad es otro de los hombres claves para Vucetich, siendo el segundo capitán del cuadro tapatío y de no tener algún inconveniente su renovación no sería problemas para la escuadra Rojiblanca.

