Chivas: Muere suegro del Chatón Enríquez tras violento asalto a su esposa

Jorge "Chatón" Enriquez, medallista de Oro en Londres 2012, dio a conocer que su esposa y su suegro fueron víctimas de un violento asalto a mano armada que tiene al segundo debatiéndose entre la vida y la muerte.

Durante el partido entre América y Atlas los comentaristas dieron a conocer la petición de Chatón Enríquez de donadores tipo O+ y O-, aunque sin dar detalles del porqué de ella, aunque más tarde fue el exmediocampista quien lo detalló.

"Me dieron la indicación de la Fiscalía que quitara el video por cuestiones de la investigación... Pero les comento que mi esposa fue asaltada a mano armada. Robaron su camioneta y mi suegro está gravemente herido de bala”, dijo el exjugador de la Liga BBVA MX..

Chatón Enríquez pide oraciones

“Por el momento solo les pido sus oraciones", se puede leer en su perfil de Instagram del exfutbolista de las Chivas de Guadalajara. No se explicó dónde se dio el hecho ni más detalles del mismo para no entorpecer la investigación.

Hace unos días Chatón se vio envuelto en una polémica por calificar de "niños de cristal" a los jugadores de la Sub-20 mexicana que no lograron el pase a Olímpicos ni al mundial de la especialidad.

Sin embargo, el suegro del futbolista no aguantó la cirugía y falleció en el procedimiento.Durante la transmisión del América vs Atlas, se dio a conocer que el Chatón necesitaba donadores para su suegro, quien no logró sobrevivir.

El suegro del Chatón Enríquez no sobrevivió

Alfonso Castellanos, de 65 años, suegro del ex futbolista de Chivas Jorge “Chatón” Enríquez, falleció la mañana de este domingo luego de haber sido agredido con una arma de fuego durante un asalto en la colonia Vallarta San Jorge, del municipio de Guadalajara.

Al sitio acudieron autoridades municipales y estatales, se entrevistaron con la afectada, esposa del "Chatón", quien dijo que varios sujetos armados le robaron su camioneta y le dispararon a su padre, sin dar mayores características.

