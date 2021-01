Chivas: Marco Fabián QUIERE VOLVER al Rebaño Sagrado.

Este sábado 30 de enero en la cancha del Estadio Akron se verán las caras las Chivas y los Bravos de Juárez, quienes cuentan con el canterano Rojiblanco Marco Fabián de la Mora; quien previo al compromiso de la Jornada 4 del Torneo Guardianes 2021 reveló su deseo de volver al Rebaño Sagrado.

Y es que para el futbolista de 31 años de edad tiene muy en claro su deseo de volver a vestir los colores de la institución que le dio la oportunidad de llegar al profesionalismo, pues desea en un futuro volver para retirarse con los de la Perla Tapatía.

"Trabajo para durar muchos años más, estoy en una edad muy madura y trabajando por más metas. Si yo pudiera escribir el guion de mi carrera y el final, obviamente me encantaría (retirarme en Chivas), es una institución a la que quiero mucho, sería un gran privilegio volver a portar algún día esa camiseta, pero no me quiero adelantar al futuro, hoy estoy muy feliz de estar con Juárez, con ganas de hacer historia con este equipo".

Marco Fabián quiere el retiro en Chivas

El futbolista de los Bravos de Juárez manifestó su emoción de volver al Estadio Akron, en donde vivió grandes momentos con la casaca de las Chivas, pues será maana cuando se vean las caras ambas escuadras por el duelo de la Jornada 4 de la Liga MX.

"Creo que será un reencuentro y una bomba de emociones muy grande para mí, volver a casa, así lo siento yo, a enfrentarme a un rival que llevo en el corazón con mucho amor. Viví ahí prácticamente la mitad de mi vida, muchas alegrías y tristezas, siempre será bonito poderme enfrentar a ellos y pisar el Akron, así que será inolvidable para mí".

Marco Fabián de la Mora volverá a pisar el Akron, ahora con los colores del equipo de la frontera.

