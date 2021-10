Chivas: “Chelís” asegura que Michel Leaño es una “copia barata” de él

Tras el empate entre Chivas y Cruz Azul de este sábado, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el “Chelís”, criticó a Michel Leaño al considerarlo como una “copia burda” suya, ya que "seis años estuvo pegado conmigo y todo esto que hace y dice, yo lo hice".

"Si haces un poco de autocrítica sabes que tu equipo no jugó a nada en el primer tiempo, que metiste ocho defensas, que todo lo que has hablado es mentira, que eres una copia burda", dijo Chelís en la mesa de análisis de Futbol Picante de ESPN.

Ante las polémicas declaraciones del ex técnico del Puebla, el comentarista Álvaro Morales le preguntó "¿de quién?", a lo que el extécnico respondió: "pues mía, es una copia burda mía, pero fabricado en China", insistió.

En ese sentido, el ahora analista deportivo de ESPN señaló que el entrenador interino del Club Guadalajara, no está aprovechando la gran oportunidad que representa dirigir a uno de los equipos más grandes de México.

"Lo que se dice hay que plasmarlo en la cancha. Es válido empujar, entusiasmar, pero en toda su trayectoria no se tiene que sentir contento, porque la gran oportunidad que tiene no la está aprovechando, no le está sacando jugo, se está muriendo de nada", expresó.

Por su parte y durante la conferencia de prensa posterior al partido, Marcelo Michel Leaño reiteró que su función es únicamente como entrenador interino, por lo que no pretende seguir en el banquillo rojiblanco más allá de lo que ha aclarado la directiva.

El joven estratega aseguró que su único objetivo es el siguiente partido que contra los Tigres de la UANL, luego del agónico empate contra Cruz Azul 1-1 por la Jornada 15 del Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX.

“Al final de cuentas tuvimos una semana contra rivales importantes, tuvimos dos partidos en casa. Yo les había dicho que teníamos tres finales, hoy fue la primera y el equipo está buscando llegar de la mejor forma a la fase final”, puntualizó.

