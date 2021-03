Chivas: Amaury Vergara negó estar alcoholizado en la boda de su primo

Luego de la terrible humillación a manos de las Águilas del América, Amaury Vergara, dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, compartió un contundente mensaje tras la derrota en el Clásico Nacional de la Jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX.

El propietario y presidente del Guadalajara calificó como un “desastre” el partido que dio el Rebaño en el Clásico a través de una publicación en sus redes sociales, reacción que vino horas después del vergonzoso 0-3 contra el América.

“El partido de ayer fue un desastre. @Chivas no estuvo a la altura del clásico ni mostramos el compromiso que exige el Guadalajara. Estamos en enorme deuda con nuestra afición”, escribió Vergara tras el duelo de la fecha 11 del Clausura 2021 de la Liga MX.

Amaury Vergara explicó su ausencia en Chivas

Sin embargo, el mandamás de las Chivas de Guadalajara también fue cuestionado, ya que como te informamos en La Verdad Noticias, Amaury Vergara se encontraba en la boda de un familiar mientras el Rebaño era goleado en el Estadio Akron.

A través de dos tuits, el empresario mexicano explicó el motivo de su ausencia en el estadio, además de asegurar que todo el tiempo estuvo al pendiente del encuentro a pesar de la distancia.

"Ante la distorsión de información: La familia para mí es un pilar, es un valor esencial en mi vida y en Chivas. El domingo acompañé a mi primo hermano en su enlace matrimonial, sin perderme ni un instante del partido y operando a distancia", mencionó.

De la misma forma y, en respuesta a diversos rumores de medios nacionales que aseguraron él se encontraba alcoholizado, el máximo pastor del Rebaño Sagrado desmintió dichos señalamientos.

"No me alcoholicé, me retiré a una hora prudente. Los valores, el ejemplo y la congruencia son y seguirán siendo ejes de mi gestión siempre", aclaró el mandamás del Guadalajara luego de la polémica.

¿Podrá Chivas mantenerse en zona de Liguilla del Guardianes 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado