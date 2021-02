Chivas: Alexis Vega es acusado por un preparador físico de no pagarle

No cabe duda que las Chivas Rayadas del Guadalajara se encuentran viviendo un mal momento en este Guardianes 2021, pero también sus jugadores atraviesan momentos de polémica como el caso de Alexis Vega y el cual te traemos en La Verdad Noticias.

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, Vega fue acusado por el preparador físico personal Fernando Castillo, quien exhibió al atacante rojiblanco y a su hermano por no pagarle por sus servicios de entrenamiento.

A través de redes sociales, Castillo publicó un video contando su experiencia con jugadores profesionales de la Liga MX y salió el nombre de Alexis Vega, quien no pudo soportar y contestó de manera explosiva al preparador físico.

Alexis Vega enfureció ante la acusación

"Alexis Vega de Chivas me sigue debiendo una semana completa de entrenamientos y su hermano no me contesta. Tipos que ganan más de 700 mil pesos mensuales y es un tema cobrarles. Es un desgaste". Dijo Castillo.

Luego de las polémicas declaraciones del entrenador, el atacante de las Chivas que no ha andado fino en este Clausura 2021, respondió a los señalamientos en redes sociales, asegurando que la deuda la liquidó tras ver el video y tundió con todo a Fernando Castillo.

"Y todavía le dan rating en primera - a mi ni en sus sueños me entreno. segunda - entreno a mi hermano y afirmó que el si se fue sin pagarle, pero ayer que vi el video dije ahora este resentido y frustrado que ? Ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal”, indicó el atacante.

Tercera - que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho. Cuarta - mínimo me hubiese gustado que así como tuvo 'Huevos' para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas".

Alexis Vega no soportó las palabras de Castillo: "Y por último por qué tampoco dijo cuando le regale zapatos de fut Ojo a mi me gusto como entreno a mi hermano, pero que poco profesional se me hizo al hacer un video hablando de mi y de mis cosas". Concluyó.

¿Qué castigo recibirá el América por violar el reglamento de la Liga MX? Síguenos en Facebook para mantenerte informado