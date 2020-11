Chivas: Abogado de Villalpando menciona que hay otro jugador involucrado en la acusación.

El cuadro de las Chivas se encuentra involucrado en un escándalo fuera de las canchas, luego del caso de Dieter Villalpando y la situación legal que enfrenta por una agresión sexual a una joven hace unos días; el caso toma un nuevo giro pues el abogado del futbolista menciona que el ‘Chicote’ Calderón se encuentra inmiscuido en la situación que llevó a separar a cuatro elementos del Rebaño Sagrado.

Enrique Venegas, abogado del joven futbolista Dieter Villalpando, señala que al único de los presuntos involucrados que acusan es a su defendido y además aseguró que de lo que lo acusan es violación.

“Es correcto, es Cristian Calderón, pero al único que se le imputa el delito es a Dieter Villalpando. Hay una imputación en contra del señor Dieter por el delito de violación, ese es el tema en el que estamos, se ha manejado que es una menor de edad, lo cuál es totalmente falso, la señorita tiene 21 años”.

https://laverdadnoticias.com/liga-mx/Alfredo-Tena-SE-OLVIDO-del-America-y-se-fue-al-Real-Madrid-20201025-0107.html

Abogado de Villalpando habla del caso Chivas extracancha

El abogado del futbolista de las Chivas además dio algunos detalles sobre la investigación, dando las fechas en las que habría presentado dicha situación y hasta la hora en la que la joven acudió a la fiesta en la que estaban los jugadores del cuadro Rojiblanco.

En ☎️ de @LosCampamentos el Lic. Enrique Venegas, abogado de Dieter Villalpando.



��️ "El delito por el cual se le imputa a Dieter es por violación. La situación real es que tenemos imputación de Gabriela N. y está en pañales esto y es muy prematuro decir cómo está el proceso". pic.twitter.com/2fQSVeetHj — W Deportes (@deportesWRADIO) November 3, 2020

“Aparecen varios jugadores, no todos. Hay otro jugador que aparece por ahí, él estaba en su casa dormido, esa está peor, si de por sí se hizo demasiado relajo, la declaración está muy ambigua. Estaba dormido ese día, la señorita no sé a qué hora ponga que fue la supuesta violación, pero ella llegó al lugar a las 3:40 AM, lo señala en su propia declaración, sola llega, se me hace un poquito tarde”.

Dieter Villalpando de Chivas.

Te Recomendamos Leer: Historia de la Liga MX

Habrá que ver que es lo ocurre en el proceso en contra de los futbolistas de las Chivas que han quedado relegados en el final del Guardianes 2020, ya que el abogado de igual manera habló de la forma en la que el conjunto de la Perla Tapatía está manejando la situación.